Hoe apothekers wanhopige patiënten aan schaarse medicijnen helpen

Lege lades in de apotheek en hopeloze mensen aan de balie: het schreeuwend tekort aan medicijnen is een landelijk probleem zonder kant-en-klare oplossing. Zorgredacteur Lineke Nieber liep mee met een apotheker en zag hoe de schaarse tabletjes soms met een grote omweg tóch bij de patiënten terechtkomen.

