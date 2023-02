Het water van het Victoriameer, waarop de luiers voorbijdrijven, is niet meer om te drinken

Yunis Anyongo haalt haar neus op. Met het water uit het Victoriameer durf je je niet meer te wassen, daar is het te vies voor, zegt ze. „Het stinkt, het irriteert de huid en doet de vissen sterven”. Al twintig jaar werkt ze op de visafslag in Dunga, een wijk in het zuiden van Kisumu, een stad aan het Victoriameer in West-Kenia. Net als dertig miljoen inwoners in Kenia, Oeganda en Tanzania is ze afhankelijk van visserij uit het grootste meer van Afrika. „Het meer is kwaad op ons. Vroeger leverde het veel meer vis, maar nu is het bedorven.”

Plastic flessen, luiers, rubberen sandalen en kleren dobberen in het meer, dat is bedekt met een groene laag van algen. Onlangs dreef de wind een geur over de stranden van rotte vis, massaal gestorven door gebrek aan zuurstof. Inwoners van Kisumu worstelden drie maanden met de stank. Soms verstikt de waterhyacint het meer, een moordende waterpest.

Er bestaan nog vele vragen over de oorzaak van de vervuiling van het Victoriameer, dat voor de bevolking Lake Nyanza heet. Hoe kwam het dat het wateroppervlak vorig jaar enkele meters steeg, terwijl Oost-Afrika geplaagd wordt door een grote droogtecyclus? Door klimaatverandering nam de temperatuur toe, wat tot meer algen leidde. Dergelijke cycli heeft het meer wel vaker meegemaakt, maar deze keer zijn de gevolgen dramatischer.

Aan de stijgende vervuilingsniveaus draagt elk van de landen die aan het meer liggen bij. Het is een afvoerput geworden van onbehandeld afvalwater in de talrijke rivieren die erin uitmonden. Industrialisatie, suikerrietplantages, andere vormen van landbouw en het dumpen van afval hebben het Victoriameer zo vervuild dat bewoners en ambtenaren het een septic tank noemen. De riolering van de gevangenis in Kisumu komt erin uit, en ook de uitwerpselen van menige bewoner van de snel groeiende bevolking langs de oevers belanden in het water.

Schoon drinkwater

Een onderzoek vorig jaar naar de waterkwaliteit van het meer, door onderzoekers van de Texas Southern University in de VS en de Oegandese Universiteit van Makerere, onthulde dat het zwaar vervuild is met lood, arseen, aluminium en fosfor. Raak het water niet aan, het is ‘een atoombom van bacteriën’, waarschuwen bewoners.

Water uit het meer wordt gebruikt om te drinken, te koken en te wassen. Er bestaat geen tekort aan water in het westen van Kenia, maar wel aan schoon drinkwater. „In veel wijken van Kisumu verslechtert de kwaliteit van het drinkwater uit het meer, doordat de inhoud van drinkwaterpijpleidingen zich mengt met die van gebroken riolering”, waarschuwt Janed Oremo. Hij is laborant bij Swap, een private organisatie die de waterkwaliteit bestudeert. „Er is zoveel bilharzia, een dodelijke parasiet die tot blaaskanker kan leiden en wordt overgebracht door slakken. En we zien tegenwoordig steeds meer slakken in het meer”. Ook leidt het smerige water tot diarree, nog steeds een van de hoofdoorzaken van kindersterfte in Afrika.

Nicholas Didi komt uit een familie van vissers in de wijk Dunga. „Mijn opa, mijn vader en ik, allemaal leefden we van het meer”, vertelt hij tussen wild zwiepende papyrusplanten. „Maar voor mijn zoon is er straks geen vis meer. Al twintig jaar gaat het bergafwaarts met de visstand. Veel van de tilapia wordt geëxporteerd naar China. We kweken tegenwoordig veel vis in kooien en juist daarin zijn ze door het gebrek aan doorstroming gevoelig voor vervuiling.”

Tegenwoordig krijgt Didi misschien vijftig kilo per dag in zijn netten, waar zijn vader nog honderden kilo’s binnenhaalde. „Er wordt te veel gevist, ook op de broedgronden. Daardoor sterven vissen uit. Als we niet snel in actie komen om het meer te zuiveren, dan wacht ons een grote crisis.”