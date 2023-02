Elf stukken gestolen uit keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden

Bij een inbraak in het keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden zijn maandagochtend elf stukken gestolen, bevestigt de politie. Vier objecten verdwenen, zeven andere werden dichtbij het museum in stukken gevonden. Waarschijnlijk zijn ze tijdens het vluchten gesneuveld. De kunstdieven zijn nog niet opgepakt.

„De daders leken specifieke kennis te hebben en gericht te hebben toegeslagen,” schrijft het museum maandag in een verklaring. Op 1 februari werd ook al een inbraakpoging gedaan. Naar aanleiding daarvan zijn de veiligheidsmaatregelen van het museum aangescherpt. „Des te zuurder dat het nu wel is gelukt”, zegt directeur Kris Callens tegen persbureau ANP.

„De voorwerpen maakten deel uit van een installatie met wereldberoemd Chinees keramiek”, aldus het Princessehof. Sommige van de objecten die verdwenen of sneuvelden zijn meer dan duizend jaar oud, andere dateren uit de Ming-dynastie (1368-1644). De kunststukken waren onderdeel van de tentoonstelling Feest!, die onder meer gaat over het Chinees Nieuwjaar. Het museum blijft een week dicht voor het politieonderzoek en het treffen van verdere veiligheidsmaatregelen.