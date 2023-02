Een ‘dansend’ gebouw is veiliger bij zware bevingen

Hoewel er vooral in Turkije duizenden hoge gebouwen zijn ingestort door de aardbevingen van vorige week, is bevingsbestendig bouwen ook daar goed mogelijk. Dat blijkt niet alleen uit Turkse gebouwen die nog fier overeind staan maar ook uit voorbeelden elders in de wereld.

Rijke landen als Japan en de Verenigde Staten (vooral Californië), maar ook een minder rijk land als Chili, bewijzen dat zelfs wolkenkrabbers zware bevingen kunnen doorstaan mits goed gebouwd. Goede bouwvoorschriften en de naleving daarvan spelen hierbij een hoofdrol. Wel kost het gewoonlijk al gauw tien tot twintig procent meer om gebouwen bevingsbestendig te maken.

Voor mensen die zich op de bovenste verdiepingen van een wolkenkrabber in Tokio bevinden op het moment van een stevige aardbeving kan dat een angstaanjagende ervaring zijn. Ze voelen hoe het gebouw in beweging raakt, een beetje als een schip op de golven. Toch is juist het feit dat die Japanse gebouwen kunnen slingeren – soms wel anderhalve meter in de breedte – hun redding. Hoewel dat misschien contra-intuïtief lijkt, is een ‘dansend’ gebouw minder kwetsbaar voor aardbevingen dan een bouwwerk dat niet kan bewegen.

Deze les hebben de Japanners door schade en schande geleerd. Nog in 1923 werden Tokio en de naburige havenstad Yokohama door een aardbeving met een kracht van 7,9 getroffen, waarbij er weinig overbleef van de bebouwing van beide steden, en evenmin van de bewoners: 140.000 mensen vonden de dood. Ook sindsdien is Japan herhaaldelijk getroffen door zware aardbevingen. Nog in 2011 kwamen er 19.000 mensen om na de door een beving veroorzaakte tsunami.

Op rollen

Japanners horen inmiddels tot de meest geavanceerde bouwers van aardbevingsbestendige gebouwen. Hun bouwvoorschriften zijn steeds strenger geworden en steeds vonden Japanse ingenieurs nieuwe manieren om de gebouwen te beschermen tegen de enorme druk die er door de bevingen op kan ontstaan. Al geruime tijd is duidelijk dat vooral staal een goed bouwmateriaal is voor aardbevingsgebieden, omdat het flexibeler is dan steen of beton. Dat geldt ook voor hout. Ook kan een gebouw op een soort rollen worden geplaatst, zodat het bij een aardbeving kan meebewegen en op die manier de schokken kan verwerken.

Bovendien weten architecten tegenwoordig dat het onverstandig is om bijvoorbeeld op de onderste verdieping grote open ruimtes (zoals vaak bij supermarkten of andere winkels) aan te leggen. Hoe meer ondersteunende pilaren, geldt in het algemeen, hoe veiliger.

In sommige zeer hoge gebouwen worden bovenin ook zware pendules gehangen, die tijdens een aardbeving kunnen zorgen voor tegenwicht en zo het bouwwerk helpen stabiliseren. Een nieuwe techniek is om gebouwen uit te rusten met een bevingsalarm. Als het dan begint te trillen wordt er lucht onder het gebouw gepompt die het als het ware een paar centimeter boven zijn funderingen laat zweven. Een Japanse firma ontdekte dat een soort rubberen stootkussens onder pilaren een groot deel van de schok kunnen dempen bij aardbevingen.

Ook in Californië was die grote flexibiliteit het uitgangspunt. Maar daar gaan de laatste jaren stemmen op om de slingerbeweging aan maxima te binden, bij voorbeeld zes voet (ruim 1,80 meter). Anders dreigden bij een stevige bevingen bij voorbeeld liften voorgoed onbruikbaar te worden.