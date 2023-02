De La Soul-oprichter en rapper Trugoy the Dove (54) overleden

Trugoy the Dove, rapper en medeoprichter van de iconische hiphopgroep De La Soul, is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt het management van de artiest maandag aan Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, al kampte de muzikant al langer met hartfalen.

Trugoy, wiens echte naam David Jude Jolicoeur was, vormde in 1988 samen met Vincent Mason (Maseo) en Kelvin Mercer (Posdnuos) het raptrio De La Soul. De groep had hits zoals ‘Me, Myself and I’ en ‘Ring ring ring’. Hun debuutalbum 3 Feet High and Rising, uitgebracht in 1989, werd een wereldwijd succes en werd in 1998 uitgeroepen tot een van The Source’s 100 beste rapalbums.

In 2010 werd hun debuutalbum door de Amerikaanse Library of Congress toegevoegd aan de National Recording Registry, een lijst waar elk jaar opnames aan worden toegevoegd die van cultureel of historisch belang zijn. Eerder, in 2006, won de rapformatie een Grammy voor haar samenwerking met de Britse band Gorillaz aan de single ‘Feel Good Inc’. In 2016 bracht het trio zijn negende en meest recente album uit, And the Anonymous Nobody…, ook dit album werd genomineerd voor een Grammy.

Het trio wordt beschouwd als „een van de meest innovatieve en invloedrijke groepen” uit de hiphopgeschiedenis. Afgelopen week werd De La Soul nog geëerd voor hun bijdrage aan het hiphopgenre tijdens de Grammy Awards in Los Angeles, maar toen was Trugoy afwezig.