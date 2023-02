Dating-app ‘Love is on’ kan weleens een leuke liefdestool worden

Hoeveel dating-apps zijn er inmiddels wel niet? Apps als Tinder, Bumble, happn en Hinge doen allemaal hun best om je etalage zo uitgebreid mogelijk te maken. Je vult hobby’s in, je lengte, je politieke voorkeur, je geloof, je gender, de talen die je spreekt, ‘gekke’ feitjes over jezelf. Maar hoe volledig een profiel ook is, swipen op een dating-app doe je toch vooral om de foto’s.

Dat moet anders kunnen, dacht klarinettist Marcel Geraeds: waarom laten we mensen niet matchen op muzieksmaak? Hij ontwikkelde Love is on en testte die vrijdag voor het eerst in TivoliVredenburg, samen met Club Classique van violist Myrthe Helder en cellist Leonard Besseling. Dat ging zo: elke bezoeker meldde zich bij binnenkomst op de telefoon aan op de love is on-website, met naam, leeftijd en doel: het vinden van een date, een vriendschap of toch maar niets. Daarna kwam een grote knop in beeld en begon het concert. Vond je een stuk mooi, dan drukte je op de knop. Had je kippenvel, dan drukte je twee keer. Tussen de stukken door stelde presentatrice Jet Berkhout vragen, als „Hoe flirterig ben je?”, die je in de app kon beantwoorden. Met al die informatie wist de app aan het einde van het concert bij welke andere bezoekers je het best paste, liet dat zien, en stuurde je naar de naborrel waar je elkaar kon vinden. Vond je met iemand een klik, dan moest je voor 24.00 uur nummers hebben uitgewisseld, want om 24.00 uur ‘Assepoesterde’ de app alle gegevens weer weg.

Hechte koppels

Bijna alle ingrediënten voor een mooie liefdesavond waren er: de app, acht musici die romantische stukken speelden (Mahlers Adagietto en Fazil Say’s Sonate voor viool en piano), sopraan Karin Strobos die vooral indruk wekte met een heerlijk dronkenvrouwlallend gezongen ‘Ah quel diner’ van Offenbach, onderwijl uit twee glazen wijn drinkend en half rollend over het publiek. En filmbeelden uit onder andere 10 (1979) en Eyes Wide Shut (1999), met daarin Ravels Bolero en Sjostakovitsj’ Tweede wals, live gespeeld.

Maar één ingrediënt miste nog: een grote poel publiek die daadwerkelijk uit leek op het vinden van een muziekmatch. De Hertzzaal van TivoliVredenburg (iets meer dan 500 stoelen), waar Love is on eigenlijk gepland was, liep in de verkoop niet vol. De avond werd verplaatst naar een kleinere zaal (Club Nine) voor een kleine honderd mensen, waaronder opvallend veel hechte koppels. De borrel achteraf was verrassend dun bezaaid, ietwat ongemakkelijk, en ver voor 24.00 uur voorbij. Had iedereen al telefoonnummers uitgewisseld? Waarschijnlijk niet.

Jammer, want daten op een muzikale match in plaats van op een foto, dat moet verfrissend zijn. Geraeds wil zijn idee gelukkig verder uitbouwen, met tests als: werkt muzikaal matchen beter met symfonische muziek? – Het Adagietto was niet slecht gespeeld, maar is toch kippenvelopwekkender met groot orkest – Of moet je avonden voor leeftijdsgroepen organiseren, om de kans op een match in je eigen leeftijdscategorie te vergroten? Of kun je het gebruiken om een (platonische) concertbuddy te vinden? Het uitdokteren van zulke toepassingen van klassieke muziek in primaire levensbehoeftes, liefde en vriendschap, is alleen maar toe te juichen.

Klassiek Love is on. Van Marcel Geraeds en Club Classique. Gehoord: 10/2, TivoliVredenburg, Utrecht. ●●●●●

