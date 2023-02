Choreograaf Marco Goecke gooit stront in gezicht van Duitse theatercriticus

In Duitsland is grote ophef ontstaan rond een incident dat zaterdag tijdens een voorstelling van Staatsballett Hannover plaatsvond. Choreograaf Marco Goecke (50), artistiek directeur van het gezelschap, confronteerde de recensent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wiebke Hüster, met haar negatieve kritiek op het ballet dat vorige week bij het Nederlands Dans Theater te Den Haag in première ging. Na een verbale schrobbering dreigde hij haar de toegang tot het theater te ontzeggen. Daarna ging hij door het lint en besmeurde haar gezicht met hondenpoep, die hij in een zakje bij zich droeg (waarschijnlijk afkomstig van zijn aanbeden teckel Gustav).

In haar recensie over de avondvullende voorstelling In The Dutch Mountains noemt Hüster de choreografie onsamenhangend, „als een radio waarop je de juiste zender niet ingesteld krijgt.” De toeschouwer zou bij het kijken afwisselend stapelgek worden of zich dood vervelen. Ze verwijt de choreograaf gebrek aan concentratie. „Dat is een blamage en een brutaliteit”, aldus Hüster, die wel degelijk óók opmerkt dat er geniale fragmenten in het stuk zitten. Goecke heeft haar kritieken echter ervaren als persoonlijke aanvallen.

Aangifte

De recensente is uiteraard zeer ontdaan. Zij heeft aangifte tegen Goecke gedaan. Haar werkgever, een van de meest gerespecteerde dagbladen van Duitsland, neemt geen genoegen met de reactie van het balletgezelschap, dat zowel persoonlijk als publiekelijk excuses heeft gemaakt. De krant signaleert (in Duitsland) een tendens waarbij critici vaker worden aangevallen door kunstenaars. „In tijden waarin gevoeligheid en mindfulness in de kunstwereld op alle niveaus worden verkondigd, is dit bijzonder perfide.”

Choreograaf Marco Goecke Foto Regina Brocke

Het komt wel vaker voor dat theatermakers de confrontatie opzoeken met een recensent, maar meestal blijft het bij woorden. In Nederland hebben zowel regisseurs, acteurs als een choreograaf wel eens een oorvijg uitgedeeld, maar meestal blijft het bij verbale uitbarstingen, al dan niet digitaal, openbaar of privé. De stilzwijgende afspraak is echter dat negatieve kritiek geslikt dient te worden, hoe lastig ook.

Staatsballett Hannover heeft zijn afkeuring en ontzetting uitgesproken over Goeckes daad. Het gezelschap heeft in een interne memo aan de medewerkers laten weten dat Goecke per onmiddellijke ingang is geschorst. Ook mag hij het gebouw niet meer betreden. Goecke heeft aangegeven de komende dagen met een verklaring te komen.

Overigens was de Nederlandse pers wél lovend over In the Dutch Mountains. De Volkskrant gaf vier en Trouw vijf sterren.

