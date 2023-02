Lees maar, er staat niet wat er staat. Vanaf 1965 werd er ook in Nederland gedemonstreerd tegen de Amerikaanse oorlog in Vietnam. Johnson, toen Amerikaans president, was niet zozeer een staatshoofd, maar een moordenaar. Dat werd de yell tijdens de anti-Vietnambetogingen. Maar in 1967 besliste de Hoge Raad dat de kreet ‘Johnson moordenaar’ strafbaar was, want „belediging van een bevriend staatshoofd”. Daar maakten de demonstranten snel een gebbetje van: ‘Johnson molenaar’. In één oogopslag was de bedoeling duidelijk, en het strafbare verdwenen. Dit voorbeeld staat in mijn historische geheugen geboekstaafd als de klassieker van het begrip ‘ludiek’, toen nog het alleenrecht van progressief-links.

Afgelopen week werd er een cryptotekst op het Anne Frank Huis geprojecteerd. ‘Anne Frank uitvinder van de balpen’. Lijkt onschuldig, maar is echt een provocatie. Dit is geen willekeurige brug, maar het gedroomde doelwit. De speelsheid is hier hondsdol geworden. De tekstschrijver(s?) wil de authenticiteit van Franks dagboeken tenietdoen, want in de jaren tachtig werden er in het dagboek notitievelletjes gevonden, met balpen geschreven, die door een onderzoekster waren achtergelaten.

De balpen dateert van na de Tweede Wereldoorlog: ergo, dagboek is een vervalsing, Anne Frank een nep-slachtoffer, en in één moeite door: die Holocaust is niet zo erg als wordt gezegd. De grote, industriële mensenmoordmachine wordt door de wasverzachter gehaald.

Al die kwaadaardige insinuaties zitten vervat in die balpen. Maar letterlijk staat het er, haha, net iets anders. Nogmaals: de speelse hond werd vals.

In een paar Europese landen (België, Duitsland) is Holocaustontkenning strafbaar, en ook in Nederland werd die in 1997 door de Hoge Raad verboden in het zogeheten Verbekearrest. Antisemitische teksten zijn in ieder geval strafbaar onder de noemer van discriminatie en groepsbelediging. Wat is wijsheid, in dit geval? Alle middelen inzetten die er al zijn, of toch een aparte wet tegen Holocaustontkenning? Ook die wet zal met cryptische teksten worden omzeild.

De historische feiten van de moord op de Joden zijn onomstotelijk. Die oorlog tegen Vietnam werd echt gevoerd, hoe je die ook wilt beoordelen. ‘Heeft de Holocaust echt plaatsgevonden?’ is van een andere orde dan de metafysische vraag: ‘Bestaat God?’ In dat laatste geval is geen onomstotelijk bewijs mogelijk.

Maar ook seculier Nederland zit omhoog met een paar ‘heiligheden’, die bescherming verdienen. De herdenking van de Shoah, en 4 en 5 mei, zijn geen gewone verwijzingen, maar bijna sacrale feiten. Je hoeft niet in de Shoah te ‘geloven’, zoals in de wondere werking van het Sint-Janskruid om ontkenning ervan als een vorm van heiligschennis te ervaren.

God mag dan dood zijn voor een meerderheid in dit land; het heilige houdt onverzettelijk stand.

