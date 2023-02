‘Als kind ben ik meer dan twintig keer verhuisd’

‘Mijn vader was de vierde zoon uit een boerengezin. Mijn moeder was het vierde kind, en ook van boerenkomaf.

„Wie in de jaren vijftig volwassen werd, bleef op de boerderij wonen, of daar vlakbij. Óf je ging emigreren. Honderdduizend Nederlanders zijn vertrokken, naar Canada, de VS, Australië, Nieuw-Zeeland.

„Mijn ouders wilden graag wat van de wereld zien. Als enige in de familie had mijn vader gestudeerd. Hij was ingenieur in de weg- en waterbouw. Mijn moeder was onderwijzeres. Via de Britse regering vond mijn vader een baan in Nieuw-Zeeland. Met de boot, via het Panamakanaal, gingen ze erheen. Onderweg hadden zij wekenlang de tijd om hun Engels te oefenen.

„In Nieuw-Zeeland werd hun eerste kind geboren, in 1953. Deze foto is gemaakt bij zijn doop. Twee kinderen volgden, ik was er een van.

„Na zo’n negen jaar in Nieuw-Zeeland heeft ons gezin nog bijna drie jaar in Nigeria gewoond. Ook daar heeft mijn vader heel wat bruggen en wegen aangelegd. Begin jaren zestig waren we terug in Nederland, waar nog twee kinderen werden geboren.

„Avontuurlijk en reislustig zijn mijn ouders altijd gebleven. Ook in Nederland verhuisden ze voortdurend – bij elkaar zo’n twintig keer. Ik weet niet beter dan dat ik steeds opnieuw moest beginnen met vriendinnetjes en met ooms en tantes. Die laatsten waren dan hun nieuwe vrienden – wij wisten dondersgoed dat onze echte ooms en tantes in Overijssel en Gelderland woonden, en in Canada en Indonesië.”