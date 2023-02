12 dingen die je beter niet op je datingprofiel kunt zetten als je een man bent

Tot nu toe vond ik altijd dat iedereen helemaal zelf mag bepalen hoe belachelijk z’n datingprofiel eruitziet. Dat doe ik zelf ook al jaren en bevalt me prima. Als er bovendien íéts persoonlijk is, waar iedereen met z’n tengels vanaf moet blijven, dan is het de liefde wel.

Maar toen ik laatst in de show van Arjen Lubach hoorde dat de overheid tegenwoordig tips geeft voor online daten, dacht ik: daar moet ik me toch eens mee gaan bemoeien. Niet dat het geen goede tips waren van Vadertje Staat (schrijf korte teksten, vermijd schrijffouten en besteed aandacht aan je profiel), maar ik vond ze veel te summier!

En dus leek het me goed eens op Twitter te vragen waarop vrouwen afknappen als ze de datingprofielen van mannen bekijken. Daar hebben mannen een stuk meer aan, dan aan tips over tekst alleen, lijkt mij! Dus hier gaan we, zitten jullie klaar, mannen? Doen we volgende week de vrouwenprofielen!

1

Schrijven dat je „seks heel belangrijk vindt” is op zich heel duidelijk – en lekker kort. Maar in de eerste tien seconden van een kennismaking is het misschien wat vroeg. Net als dat je met een profielnaam als ‘Befkoning69’ of ‘GrijpgrageHans’ misschien wat te veel met de deur in huis valt. Heb iets meer geduld.

2

Tuurlijk, met humor heb je een enorme streep voor op de concurrentie. Maar zolang je er niet bij zet wélke humor, weten we nog weinig.

3

Als die bestaat uit: „Als je niet op je profielfoto lijkt, betaal jij de drankjes tot je dat wel doet”, „Ik ben Joris, op zoek naar een draak”, en: „Ik kook graag voor twee maar eet wel alles zelf op” – kun je de voorbeelden beter weglaten. Die hebben we echt al een miljoen keer gelezen.

4

En o ja, Intouchables schrijf je zo, niet als Untouchables. Of je moet The Untouchables bedoelen. Ook mooi, maar weer een heel ander genre.

5

Als jij al denkt van ‘tja’, wat denk je dan dat wij denken? Ook schrappen: „Ik hou ervan om leuke dingen te doen” – „no shit Sherlock”, schreef een vrouw en: „Hoi! Leuk dat je op mijn profiel kijkt.” Gast, ik kijk niet op je profiel, ik scroll er langs, en ben nu weer weg.

6

Waarom?! We zoeken een man, geen lift. Niets zo slaapverwekkend ook, als een foto van een man naast de Porsche van een ander, of nog erger: die van zichzelf. Dan vraag je je toch af wat er gecompenseerd moet worden.

7

We willen jullie ogen kunnen zien. Datzelfde geldt voor helmen, mutsen, sjaals, skibrillen en boksmaskers. Er zóu een Brad Pitt onder kunnen zitten. Maar dat weten we liever van tevoren.

8

Het heeft dus geen zin om je profielfoto boven je ogen af te snijden. Als je dat doet, denken wij bovendien dat je je schaamt voor je kale knikker, en dat is nergens voor nodig.

9

Sjezus jongens, m’n datingapp lijkt wel een showroom voor mamils – middle-aged men in lycra. Waarom zou je je op je datingapp in de meest seksloze outfit ooit hijsen – dat snappen wij vrouwen écht niet.

10

Zeker in combinatie met teksten als: „Ik mag me tegen de governance van een middelgrote corporate aan bemoeien” – je datingapp is geen LinkedIn.

11

Stop dus met selfies vanaf de plee (!) of uit je slaapkamer met een ramvol wasrek op de achtergrond, vonden vrouwen. Ook erg: ‘de selfie in de lift’, ‘de selfie in de sportschool’, ‘de selfie voor de spiegel met je telefoon voor je kop’, ‘de foto van 10 jaar geleden toen je nog haar had’, of ‘de groepsfoto’ waarop wij maar moeten raden wie jij bent.

12

Wat wil je bovendien zeggen met zo’n groot, hulpeloos, dood dier in je armen? Verdiep je liever eens in je doelgroep.

Dat vraag ik me sowieso heel vaak af als ik door mijn datingapp scroll: wie ís jullie doelgroep eigenlijk? Al die vissen, racefietsen, lycrapakjes en wintersportvakanties – zoek je nou een vrouw voor de liefde, of een man voor je hobby’s? Zoek je een date of een wingman? Zullen we dáár anders een app voor beginnen? Voor een mooie bromance in plaats van een liefdesrelatie? Ik denk dat dat een gat in de markt zou zijn.

Hoe het dan wel moet? Nou gewoon: kort, wat zelfspot (!), geen taalfouten, een duidelijke foto, niet liegen over je leeftijd (en lichaamslengte!), niet meer zeggen dat je „goudeerlijk bent” als je „een botte zak” bedoelt, niet schrijven dat je „een bourgondiër” bent als excuus dat je te veel drinkt, en net even iets minder clichés (zie hierboven).

Aan de andere kant is het ook wel weer lekker duidelijk hoe het nu is – het selecteert lekker weg. Alleen voor het afbeelden van versgevangen snoeken, karpers, haaien of tonijnen zijn er geen excuses. Er zijn grenzen.

Swipe ze!