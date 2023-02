Trainer Jans en technisch directeur Streuer stoppen bij FC Twente

FC Twente moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en technisch directeur. Ron Jans en Jan Streuer stoppen na dit seizoen bij de club, zo is zondag via eigen kanalen bekendgemaakt na de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Volendam (3-0). Het duo werkt tweeënhalf jaar in Enschede. In die periode heroverde Twente een plek in de subtop van de Eredivisie, nadat de club in 2018 was gedegradeerd.

De leiding van FC Twente heeft Streuer tevergeefs gevraagd een seizoen extra te blijven. „Ik heb het goed naar mijn zin bij FC Twente en ik werk met heel veel plezier met de mensen binnen de club”, zegt hij in een reactie. „Toch denk ik dat het goed is voor de toekomst van de club om nu met een nieuwe technisch verantwoordelijke in zee te gaan. Ik ben graag bereid hem te ondersteunen.”

Jans stelt dat zijn „gevoel” zegt dat „het straks na drie seizoenen goed is geweest”. FC Twente staat op de vijfde plaats van de ranglijst, PSV (twee punten meer), Ajax (drie), AZ (vier) en Feyenoord (zes) staan vlak boven de Enschedeeërs, die met name in de eigen Grolsch Veste moeilijk te verslaan zijn. Twente is dit seizoen vooral defensief sterk: de club incasseerde tot dusver de minste tegentreffers in de Eredvisie.

Streuer heeft een roerige transferperiode achter de rug, waarin hij verschillende miljoenenbiedingen van Feyenoord heeft afgeslagen op middenvelder Ramiz Zerrouki. De directeur weigerde Zerrouki te verkopen aan een concurrent ondanks het nog kortlopende contract van de Algerijn.

FC Twente hoopt zich dit seizoen te mengen in de titelstrijd. De ploeg staat op zes punten achterstand van koploper Feyenoord. Donderdag werden de Enschedeërs uitgeschakeld in de achtste finale van de beker door Ajax. In Europees verband zat het seizoen er al vroeg op: het Italiaanse Fiorentina was in de voorronde van de Conference League te sterk voor FC Twente.