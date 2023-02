Nieuw Mediamuseum is een digitale speeltuin

Bij binnenkomst van het nieuwe Mediamuseum in Hilversum lijkt het alsof je een futuristisch lab uit een sciencefictionfilm betreedt. Boven het hoofd van de bezoekers hangt een gigantische installatie van driehonderd meter aan LED-schermen die zich als een lint over het hele museum uitstrekt. De ‘Mediaredactor’ vertoont een aanhoudende stroom van media die het Beeld & Geluid-archief in- en uitstroomt. Van belangrijke tv-nieuwsfragmenten tot YouTube-filmpjes.

Beeld & Geluid op het Mediapark sloot in oktober 2020 haar deuren om een compleet nieuw Mediamuseum te bouwen. „Het oude museum ging vooral over radio en televisie en sloot daarom eigenlijk helemaal niet meer aan bij de beleving en ervaring van de gemiddelde bezoeker. Want die kijkt nog wel televisie maar ook YouTube en allerlei soorten media op zijn smartphone of tablet”, vertelt Ineke Middag, hoofdredacteur van het museum. „Dus wilden we dat perspectief van nu verwerken in het museum.” Het resultaat is een digitale mediaspeeltuin met overal schermen, knoppen, memes en interactieve speel- en leermogelijkheden.

Het Mediamuseum werd zaterdagochtend feestelijk geopend met confettikanonnen, gejuich en een bos bloemen die door de directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer werd overhandigd aan de eerste twee bezoekers. Bij binnenkomst maak je met een app door middel van gezichtsherkenning een profiel aan. Hierdoor wordt je museumbezoek gepersonaliseerd. De filmpjes die je vervolgens te zien krijgt in het museum worden aangepast aan de persoonlijke voorkeuren die je in de app hebt opgegeven. „Het nieuwe Mediamuseum gaat veel meer over jouw rol in de media”, vertelt manager Karen Drost. „In plaats van dat de media alleen maar zendt, heb jij er ook een hele belangrijke rol in. Dat hele gedeelte van het zelf reageren in de media, jezelf misschien als merk naar buiten brengen of reageren op nieuwtjes is natuurlijk een enorme verandering geweest in de mediawereld.”

Hoe we leven met media

Eenmaal binnen kunnen bezoekers zich uren bezighouden met interactieve schermen en spelletjes. In vijf zones wordt zichtbaar hoe we leven met media: Delen, Informeren, Verkopen, Vertellen en Spelen. In elke zone zijn er interactieve bezigheden en fragmenten die de media van het verleden, heden en de toekomst duiden. Middag: „Het uitgangspunt is geweest dat we leven in de media zoals een vis in het water. Die weet ook niet dat er water is. Het is er gewoon. Dat vertrekpunt hebben we genomen en het museum laat zien hoe we daarin zijn terechtgekomen. Hoe deden we dat voordat we internet en TikTok hadden?”

Het nieuwe Mediamuseum is geschikt voor alle leeftijden. Gezinnen met feestmutsjes op ervaren hoe het is om een nieuwsredacteur te zijn bij het ‘Informeren’-gedeelte en raken geconcentreerd het scherm aan waarop ze een nieuwsselectie maken voor een denkbeeldige website. In het ‘Verkopen’-gedeelde onthult een virtuele waarzegster jouw online profiel en welke bedrijven jacht maken op je data om te adverteren aan de hand van je interesses. Ook zijn er bijzondere media-objecten te bezichtigen. Zo is er in het ‘Delen’-gedeelte een tijdlijn waarbij uiteenlopende vormen van communicatietechnologie staan geëtaleerd.

Hoe meer opdrachten en spelletjes je speelt, hoe unieker je mediaprofiel wordt. Op verzoek worden de filmpjes die je bij de interactieve onderdelen hebt gemaakt naar je toegestuurd. In een fotohokje in de foyer kunnen kinderen zich verkleden; met taartjes in de hand maakt een groep kinderen er na hun bezoek nog even een foto met een Minecraft-zwaard.