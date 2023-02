Nederlanders verbruikten in 2022 een kwart minder gas

Het Nederlandse gasverbruik is in 2022 gedaald naar de laagste hoeveelheid in vijftig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. In totaal verbruikten Nederlandse huishoudens en bedrijven 31 miljard kubieke meter gas. Dat is een kwart minder dan in het jaar ervoor.

In Nederlandse huishoudens kwam het aardgasverbruik 25 procent lager uit. Bijna de helft van die daling daarvan komt door het relatief warme weer in 2022, aldus het CBS. Als het weermatig wel een normaal jaar geweest was, zou het aardgasverbruik 15 procent lager zijn uitgevallen. Vooral de hoge gasprijzen zijn daar debet aan.

De grote bedrijven in de aardolie- en chemische industrie verbruikten eveneens een kwart minder gas dan in 2021. In de glastuinbouwsector, waar vaak gasmotoren worden gebruikt om eigen elektriciteit te produceren, daalde het gasverbruik zelfs met 30 procent. Elektriciteitscentrales hadden in 2022 12 procent minder gas nodig dan in het jaar ervoor.

Het lage gasverbruik zorgde ervoor dat de Nederland gasvoorraad kon groeien met ruim 4 miljard kubieke meter. Aan het eind van 2022 was driekwart van alle gasopslagen gevuld. Dankzij de ingebruikname van de LNG-terminal bij de Eemshaven werd er twee keer zo veel vloeibaar aardgas (LNG) ingevoerd als in 2021, in totaal goed voor een derde van de totale invoer. Zowel de in- als uitvoer van niet-vloeibaar gas was in 2022 juist lager dan in voorgaande jaren.