Na Chinese ballon ook vliegende objecten neergehaald boven Alaska en Canada

Voor de derde keer in ruim een week hebben Amerikaanse strijdkrachten zaterdag een vliegend object neergeschoten dat op grote hoogte het Noord-Amerikaanse luchtruim was binnengedrongen. Het incident boven noordwestelijk Canada, een dag na een vergelijkbaar voorval boven Alaska, laat de spanningen rond een vermoedelijke Chinese surveillanceballon die begin deze maand werd neergehaald voor de Amerikaanse oostkust verder oplopen.

Het voorwerp, waarvan de oorsprong en het doel nog onbekend zijn, werd zaterdagmiddag uit de lucht geschoten boven het noord-Canadese gebied Yukon, tijdens een operatie van NORAD, de gezamenlijke organisatie van de Verenigde Staten en Canada die het Noord-Amerikaanse luchtruim bewaakt. De Canadese premier Justin Trudeau gaf het bevel om het cilindervormige object neer te halen, in overleg met president Joe Biden.

Gevechtsvliegtuigen uit de Amerikaanse staat Alaska en de Canadese provincie Alberta werden op het object afgestuurd; de Amerikaanse straaljagers bereikten het als eerste en schoten het neer. Canadese strijdkrachten zoeken de wrakstukken voor berging en analyse. Volgens de Canadese minister van Defensie Anita Anand heeft de operatie in het dunbevolkte gebied geen gevaar opgeleverd op de grond.

„Bergingsteams zijn in het gebied”, zei Trudeau zondag in de Canadese hoofdstad Ottawa. „Er is nog veel waar we achter moeten komen, daarom is de analyse van het object van groot belang.”

De operatie, voor zover bekend de eerste uit de decennialange geschiedenis van NORAD waarbij een object is neergeschoten, volgt op een incident boven de wateren van Alaska op vrijdag, toen Amerikaanse gevechtsvliegtuigen op bevel van Biden eveneens een object op grote hoogte hebben neergehaald. Daarbij ging het volgens het Witte Huis om een object ter grootte van een personenauto. Naar de wrakstukken van dat voorwerp wordt nog gezocht op het zee-ijs van de Beaufort Sea, nabij de nederzetting Deadhorse, aan de noordkust van Alaska. Die operatie wordt echter gehinderd door slechte weersomstandigheden.

Wrakstukken geborgen

De twee objecten hebben de zorgen doen oplopen in Noord-Amerika over wat het luchtruim binnendringt, nadat vorige week zaterdag een ballon van grotere omvang werd neergeschoten voor de kust van de staat South Carolina, eveneens op bevel van het Witte Huis. Volgens de Amerikaanse autoriteiten, die wrakstukken van die ballon hebben geborgen, was dat object van ongeveer zestig meter in diameter een surveillanceballon die deel uitmaakt van een Chinees spionageprogramma. China stelt dat de ballon, die Alaska, westelijk Canada en de continentale Verenigde Staten was overgevlogen, uitsluitend wetenschappelijke doeleinden had en op drift was geraakt.

De Canadese defensiechef, generaal Wayne Eyre, sprak tijdens een persconferentie in Toronto van een „ballon”

Het incident heeft geleid tot diplomatieke spanningen tussen beide grootmachten; de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft in reactie een bezoek aan Beijing afgezegd. China spreekt van een Amerikaanse „overreactie”.

Volgens Anand is het te vroeg om iets te zeggen over de oorsprong van het meest recente object, dat evenals het voorwerp boven Alaska op ongeveer twaalf kilometer hoogte vloog en daarom volgens haar een gevaar vormde voor de burgerluchtvaart. De grotere surveillanceballon vloog op een hoogte van ongeveer achttien kilometer. Hoewel Anand weigerde het object nader te omschrijven, was het volgens haar van een kleinere omvang. De Canadese defensiechef, generaal Wayne Eyre, sprak tijdens een persconferentie in Toronto wel van een „ballon”.

Het vliegende voorwerp was vrijdagavond voor het eerst gesignaleerd, toen het donker was in het gebied. Om het visueel te kunnen observeren werd gewacht op daglicht, de volgende ochtend; toen was het object het Canadese luchtruim binnengedrongen.

De binationale organisatie NORAD (North American Aerospace Defense Command) bewaakt sinds 1958 het gezamenlijke luchtruim van de VS en Canada. Tijdens de Koude Oorlog was vooral een mogelijke aanval van de Sovjet-Unie over het noordpoolgebied een bron van zorg. Toestellen van beide landen kunnen waar nodig ingrijpen op bevel van de organisatie, waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in de Amerikaanse staat Colorado.