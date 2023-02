Justitie verdenkt man van poging tot terroristische moord bij Miss België-verkiezing

In België is een man opgepakt omdat justitie hem verdenkt van een poging tot terroristische moord, zo melden verschillende lokale media zondag. Hij was in het bijzijn van een Nederlandse vrouw, die ook is opgepakt vlak voor het begin van de Miss België-verkiezing. De aanslag op de schoonheidswedstrijd zou zijn verijdeld. Het is onduidelijk welke rol de Nederlandse vrouw daarbij heeft gespeeld en of ze op de hoogte was van de plannen van de man, die twee kaarten voor het evenement had.

Volgens Belgische media zou een vermoedelijke aanslag net op tijd zijn voorkomen; het duo was al in de buurt van het parkeerterrein van het Proximus Theater in Plopsaland in De Panne. De man, afkomstig uit het Belgische Lommel, zou een muts dragen en met een doorgeladen pistool in zijn bezit zijn opgepakt. Hij reed niet in zijn eigen auto, maar had een voertuig gehuurd bij een Duits verhuurbedrijf. In de auto lag, zo schrijft De Morgen, ook een jachtgeweer.

De zaal van de ceremonie werd ontruimd, omdat de man ook zou hebben gedreigd met explosieven te werken. Omdat niks werd aangetroffen, kon de show zaterdagavond alsnog doorgaan. Zondag maakte de Belgische justitie bekend hem te verdenken van een poging tot terreurmoord. Volgens de VRT zou de man kampen met psychische problemen. De Nederlandse vrouw zou hebben verklaard niets met de zaak te maken te hebben, maar ze is voor zover bekend nog niet op vrije voeten.