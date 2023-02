Het is een dun lijntje bij Feyenoord tussen fitheid en blessures

Je ziet hem overal, zonder dat hij opvalt. Vaak zit Mats Wieffer, middenvelder van Feye-noord, er tussen met een voet of ander lichaamsdeel. Het helpt dat hij constant om zich heen kijkt waar spelers en bal zijn – ‘scannen’ in vaktaal. „Hij blijf ook maar lopen”, zegt zijn coach, Arne Slot. Vorig jaar werd hij opgepikt aan de overzijde van de Nieuwe Maas, bij Excelsior, voor minder dan een miljoen. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de ploeg.

Bij Wieffer (23), zondag tegen sc Heerenveen voor het zevende duel op rij basisspeler, „piept en kraakt het ook wel eens”, zegt Slot. Hij speelde tot dit seizoen nog niet op het hoogste niveau, laat staan om de drie à vier dagen – zoals afgelopen week. Elke fysieke staf zou in zo’n week „alleen maar rode vlaggetjes” achter zijn naam zetten, zegt Slot. „Maar ja, als ik naast mij kijk, zie ik niet één verdedigende middenvelder zitten.” Dus laat hij Wieffer staan. Wat niet zonder risico is, zegt Slot erbij, waarmee hij doelt op overbelasting.

Met hangen en wurgen wint Feyenoord zondag bij sc Heerenveen (2-1), waarmee het koploper in de Eredivisie blijft. Het is, tegen een onmachtige tegenstander, overleven in de slotfase na een juweel van een doelpunt van Heerenveen-verdediger Syb van Ottele – zijn ‘dropkick’ vliegt met een streep hard in de kruising.

Feyenoord heeft diep moeten gaan in de twee wedstrijden ervoor. Op het tandvlees vocht het zich, inclusief blessuretijd en verlenging, in 130 minuten en strafschoppen langs NEC in de achtste finale van de KNVB-beker – spelers lagen tegen het einde met kramp op het veld. Het was drie dagen na het 105 minuten durende spektakelstuk tegen PSV.

Hoge intensiteit

Feyenoord is precies waar het wil zijn, koploper in de Eredivisie, en nog actief in de KNVB-beker en Europa League. Tegelijkertijd doet dat volle programma zich voelen, versterkt door blessures en het gebrek aan een kwalitatief brede selectie. In wedstrijdblaadje It Pompebledsje wordt opgetogen vermeld dat het door blessures van doelman Justin Bijlow, verdediger Gernot Trauner en middenvelder Sebastian Szymanski wel eens een ‘gunstig moment’ kan zijn om Feyenoord te treffen.

Het is een van de belangrijkste uitdagingen voor Slot. Fitheid is een vereiste in zijn werkwijze. Zijn spel is gebaseerd op hoge intensiteit, met veel druk op de tegenstander en een zeer aanvallende strategie – zoals getoond in het laatste deel van de eerste helft. Om de drie, vier dagen „in het tempo te spelen zoals wij dat doen” vraagt veel.

Meer dan veel van zijn spelers aan kunnen. Feyenoord is enerzijds een „machine” op gebied van fitheid volgens Slot, maar mede door blessures wordt het „steeds ingewikkelder om die fitheid te behouden”. Hij is nu aangewezen op „best veel spelers die dit programma niet gewend zijn”. Dus drie duels in acht dagen.

Dat schema wacht Feyenoord de komende weken nog minimaal drie keer, met de kwartfinale in de beker tegen Heerenveen en het tweeluik in de achtste finale van de Europa League. Interessant, qua timing en belasting: het tweede Europese duel, half maart, is drie dagen voor de zwaarbeladen confrontatie tegen Ajax.

Behalve Wieffer, is ook spits Santiago Giménez dat niet gewend. Nu is hij basiskracht, maar tot voor kort invaller. Volledige wedstrijden speelt hij inmiddels „in een steeds betere intensiteit”, zegt Slot, maar dat is wat anders dan dat hij al om de drie, vier dagen een heel duel kan spelen. Om die reden begon Giménez woensdag tegen NEC op de bank. Die wedstrijdintensiteit in trainingen opbouwen is volgens Slot niet mogelijk.

Tegen Heerenveen is duidelijk wat Slot van de Mexicaan vraagt. Behalve dat Giménez op fraaie wijze de 2-0 maakt, trekt hij tientallen sprintjes om druk op de verdediging te zetten. Er wordt, onder Slot, nogal wat verlangd van een aanvaller. Als in de zestigste minuut een uitbraak mislukt, sprint Giménez mee terug om een mogelijke tegenaanval te ontmantelen.

Hoewel de wilskracht oneindig lijkt, is het een dun lijntje bij Feyenoord. Een complicerende factor is dat wedstrijden zeer moeizaam worden gewonnen, de ploeg heeft veel mogelijkheden nodig om te scoren. Zo laten eerst Quinten Timber en later invaller Danilo enorme kansen liggen om het duel voortijdig te beslissen. Woensdag maakte Feyenoord tegen NEC vier goals uit vijftig doelpogingen.

Slot werpt zijn handen in de lucht, als na een kwartier een goal van Heerenveen door de VAR wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Hij probeert zijn team op te peppen, lijkt aan te geven: speel directer, wees actiever, met méér energie. Zo staat hij ook te gebaren na de 1-0 van verdediger Lutsharel Geertruida uit een hoekschop.

Leeds United

Dat Feyenoord zich deze winter niet heeft versterkt, noemt Slot een „gemiste kans”. Het lukte niet om Ramiz Zerrouki van FC Twente en Thomas van den Belt van PEC Zwolle te kopen – middenvelders die hij nu met de dunne positionele bezetting goed had kunnen gebruiken. „Elke ploeg die zo hoog mogelijk wil eindigen, versterkt zich in de winterstop”, zegt Slot. Toen er afgelopen zomer geen vervanger leek te komen voor verdedigende middenvelder Fredrik Aursnes, trok hij „gelijk aan de bel”. Hij wist dat dit „wellicht vervelend” zou kunnen uitpakken. Wat nu ook blijkt.

Afgelopen week meldde Premier League-club Leeds United zich voor Slot, die duidelijk maakte dat hij bij Feyenoord blijft. Hij heeft nog een contract tot 2025. Fijn voor nu, maar de vraag is welk perspectief de club hem volgend seizoen kan geven. De structurele beperkingen van Feyenoord laten zich voelen, óók bij Slot. Er is weinig geld in kas en de club speelt met het idee om het noodlijdende stadion over te nemen. Los daarvan is er nog geen opvolger gevonden na het vertrek van technisch directeur Frank Arnesen afgelopen zomer.

Het volgende personele probleem dient zich aan; aanvoerder en spelmaker Orkun Kökcü is geschorst voor het duel tegen directe concurrent AZ komende zaterdag. Wie hem op die sleutelpositie kan vervangen, is nog de vraag. Het toont hoe Slot moet improviseren in de strijd om de titel.