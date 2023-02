‘Het idee dat games erfgoed zijn daalt maar langzaam in’

Op topsnelheid scheurt de auto over de snelweg. Boven kruipt het bord ‘Utrecht’ voorbij, en - bam. Recht tegen de politieauto. Dat is 250 gulden, meneer, meldt het scherm droogjes.

A2 Racer oogt in 2023 kneuterig. Toch is deze gamehit uit 1997 óók belangrijk Nederlands erfgoed, vindt het game-archiveringsteam van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Dus staat het spel nu in een arcadekast op de zesde verdieping van het media-archief in Hilversum. „We proberen onze collega’s warm te maken voor het werk dat we doen”, vertelt archivist Willem Hilhorst, die er „weken” over deed om de game draaiende te krijgen. „Alleen al het verbinden van de knoppen…”

De taak van Beeld & Geluid was ooit helder: het bewaken van de Nederlandse televisie- en radiogeschiedenis. Maar inzichten veranderen. Oók door de komst van het nieuwe Mediamuseum, dat deze zaterdag de deuren opende voor het publiek. In dat museum is een grote zaal over games opgenomen, waar je via een soort futuristische arcadekasten video’s kan kijken over historisch belangrijke games uit binnen- en buitenland. Verderop zit een grote spel-arena: daar speel je fysiek games na. Een computersysteem registreert je bijvoorbeeld als tafeltennis-batje uit pingponggame Pong; vervolgens hol je door de zaal om het balletje tegen te houden.

„Dit museum is een uithangbord voor wat Beeld & Geluid doet. Games zijn prominent aanwezig in het museum, en moeten dus ook deel zijn van onze collectie”, zegt Hilhorst, die meewerkte aan de totstandkoming van het museum. „Met dat besef zijn we begonnen met actievere acquisitie van gamemateriaal uit Nederland.”

Het archief zoekt al langer naar een manier om games deel te maken van de collectie. Zo werd in 2017 de Nederlandse games-canon geïntroduceerd. Daarin staan ruim zeventig invloedrijke games, variërend van tekstgame Het Nijmeegs Avontuur (1980), tot blockbuster Horizon Zero Dawn (2017) en, ja, A2 Racer. „De canon is nog steeds onze gidslijn, maar de totale verzameling is nu dubbel zo groot”, schat Hilhorst.

Games over 200 jaar spelen

Een game toekomstbestendig maken is complex. Het begint al bij de opslag: gegevens op harde schijven en cd’s vergaan in de loop der tijd, een fenomeen dat ‘bitrot’ wordt genoemd. En elke game wordt ontworpen voor specifieke systemen. Een Windows 98-spel is vandaag niet meer te spelen op een Windows 11-computer. Daar heb je weer speciale software voor nodig.

„Je kan een game wel van een cd’tje af kopiëren, maar dan werkt het nog niet”, zegt conservator Wytze Koppelman. „Zeker niet als je wil dat onderzoekers deze games over tweehonderd jaar nog kunnen spelen. Wat doen we dan? Moeten we bijvoorbeeld dan maar twee Windows 98-pc’s kopen en bruikbaar houden?”

Deze zaterdag werd het nieuwe Mediamuseum op het mediapark in Hilversum geopend. Foto Simon Lenskens

En de besturing dan, tikt Koppelman af. „Je kan een game die gemaakt is voor een touchscreen wel aan een muis verbinden, maar is het gevoel dan nog hetzelfde?” Het zijn vragen waar lang geen antwoord op was: „Het idee dat games erfgoed zijn, daalt maar langzaam in.”

Naast de games zelf, bewaart Beeld & Geluid sinds kort ook andere zaken die „context” kunnen geven over games, zoals podcasts en gamemagazines. „Veel van onze collectie is digitaal, maar we hebben ook best wel wat fysiek”, zegt Hilhorst. In de catacomben van het archief staat tussen de kasten met oude camera’s en filmapparatuur de game-afdeling. Er staan schijfjes, cassettes. Rekengames van Redcat staan gebroederlijk naast Europe Racing en Invasion Deutschland. Hilhorst hengelt tussen de doosjes in. „Dit moet ik nog even laten zien.” Hij grist glunderend een DVD van de plank. „Deze is in Duitsland gemaakt.”

Het is A2 Racer: de film.