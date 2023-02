‘Gedonder’ met Knegt en Schulting laat de bondscoach van de shorttrackers niet koud

Het was een emotionele, roerige week voor de Nederlandse shorttrackploeg. In aanloop naar de wereldbekerfinale in Dordrecht hadden Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt, twee blikvangers, zich publiekelijk kritisch uitgelaten over bondscoach Niels Kerstholt. Knegt („zootje ongeregeld”) deed dat minder tactvol dan Schulting („zo (…) word ik geen wereldkampioen) en heeft volgende week en gesprek met schaatsbond KNSB over zijn uitlatingen.

Bondscoach Kerstholt zelf bleef er de hele week rustig onder, haast laconiek, maar na afloop van de wedstrijden erkende hij dat de openlijke kritiek de Nederlandse ploeg geen goed heeft gedaan. „Als er iets niet goed voor het zelfvertrouwen is geweest, is het deze week”, zei hij tegen een handjevol journalisten. Het „gedonder”, in combinatie met een paar tegenvallende resultaten, was hem duidelijk niet in de koude kleren gaan zitten.

Kerstholt legde vervolgens uit dat hij als bondscoach het overzicht moet bewaren over de hele ploeg en nu richting de WK, van 10 tot en met 12 maart in het Zuid-Koreaanse Seoul, de rust moet laten terugkeren. „In de breedte gaat het heel goed, maar door dit soort situaties wordt de onzekerheid bij sommigen heel groot en daar ga je niet lekker van presteren”.

Daarmee doelde Kerstholt onder anderen op boegbeeld Suzanne Schulting, die als derde eindigde op de 1.000 meter en als tweede op de 1.500 meter. De meervoudig wereld- en olympisch kampioene vertelde teleurgesteld dat ze met deze resultaten haar vermoedens bevestigd zag. „Het laatste stukje power dat je nodig hebt om het af te maken, is wat je mist”. Ze vertelde ook dat het een vol seizoen is geweest, dat mentaal en fysiek zijn tol heeft geëist. Daarnaast was er de afgelopen weken onvoldoende tijd „om een goed trainingsblok te draaien”.

Kerstholt had te doen met zijn pupil. „Suzanne moet het altijd laten zien. Dat geeft al enorme druk en kost al zoveel energie.” Maar als het niet vanzelf gaat heeft harder werken soms geen zin, weet Kerstholt nog uit zijn eigen carrière. Volgende week gaat hij met Schulting om de tafel om een plan te maken zodat ze wél kan pieken op de WK.

De kritiek van Schulting en Knegt richtte zich met name op het gebrek aan de mogelijkheid om „vermogen” op te bouwen tijdens de trainingen. Voorafgaand aan de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht had Kerstholt al gezegd dat het beter is om als nieuwe bondscoach niet te hard van stapel te lopen, om de ploeg niet op te branden. Het maken van een trainingsschema in een eerste jaar voor de hele ploeg is een kwestie van aftasten en uitzoeken. „Ik probeer het voor iedereen passend te maken, maar in het eerste jaar krijg je het gewoon niet 100 procent passend”.

De geest van de vorige bondscoach Jeroen Otter, die een sabbatical heeft genomen, waart door de kritiek rond boven de ploeg. „Er is gewoon heel veel vertrouwen [in hem] bij Sjinkie en Suzanne”, zegt Kerstholt. „En terecht. Hij heeft ze de afgelopen jaren fysiek altijd goed gekregen.” Dus vindt de huidige bondscoach het niet gek dat zijn voorganger er op de achtergrond nog is om soms „een beetje te kletsen”.

Suzanne Schulting in de kwartfinale van de 1.000 meter bij de wereldbeker in Dordrecht. Foto Vincent Jannink / ANP

Geen kleine sport meer

Otter stond aan de basis van de groei van het Nederlandse shorttrack in de afgelopen jaren en Kerstholt realiseert zich dat hij „grote schoenen te vullen heeft”. Schulting liet in de media weten dat ze wil dat Kerstholt bij Otter te rade te gaat. Kerstholt trapte op de rem: „Ik ga niet in een situatie komen dat ik telkens naar Jeroen moet om te vragen wat ik met Suzanne moet doen, want dan kan hij beter hier gaan staan.”

De kritiek van Schulting en Knegt in de media heeft aan Kertstholts zelfvertrouwen geen afbreuk gedaan, vertelt hij. „Ik weet al wat Sjinkie te klagen heeft. Dat is niet nieuw. En ik weet ook waar anderen juist heel blij mee zijn, en soms zijn dat precies dezelfde dingen.” Shorttrack is geen kleine sport meer, realiseert Kerstholt zich na deze week. En: „Sjinkie is toch een naam. Als die opeens allemaal dingen roept in de media kan dat ontploffen.”

Op sportief gebied was het – zoals wel vaker in het shorttrack – voor de Nederlandse ploeg een weekend vol pieken en dalen in de ijshal in Dordrecht. Xandra Velzeboer won als eerste Nederlandse vrouw ooit de wereldbeker op de 500 meter. De vrouwen- noch mannenaflossingsploeg plaatste zich voor de finale, maar de gemengde aflossing won knap goud.

Er resten nog drie trainingsweken tot het WK in Seoul – een periode waarin de ploeg voor het eerst in lange tijd weken aaneengesloten kan trainen. Jens van ’t Wout zal niet alle rondjes meedoen. Hij moest zich zondag terugtrekken, omdat hij te veel last had van een opspelende liesblessure. Er wordt een scan gemaakt, maar het WK komt naar zijn verwachting niet in gevaar, zo liet hij langs de baan weten. Ook bondscoach Kerstholt verwacht dat de coming man van het Nederlandse shorttrack op het WK „gewoon weer kneitergoed” is.

Zeer succesvol seizoen

Te midden van alle consternatie zou je haast vergeten dat de Nederlandse shorttrackploeg een zeer succesvol seizoen kent, met veel medailles in de wereldbeker en op de EK. En met jonge schaatsers als Xandra Velzeboer en Jens van ’t Wout die zich in de wereldtop hebben gevestigd.

Schulting wachtte zondag nog met beteuterd gezicht op haar crystal globe. Maar toen ze, samen met de Zuid-Koreaanse ster bij de mannen Park Ji-won, de nieuwe prijs voor het algemeen wereldbekerklassement in ontvangst mocht nemen in de goed gevulde ijshal, brak er toch een grote glimlach door. Het publiek beloonde de beide shorttracksterren met een staande ovatie.