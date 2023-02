Film met Nederlands randje in de prijzen tijdens Spaanse filmawards

Het plattelandsdrama As Bestas is in Sevilla de grote winnaar geworden van de Goya’s, de belangrijkste Spaanse filmprijzen. De thriller van regisseur Rodrigo Sorogoyen won in totaal negen prijzen, waaronder die voor beste film, beste regisseur, beste montage, beste cinematografie, en beste originele scenario. De speelfilm neemt het waargebeurde verhaal van de moord op een Nederlandse bioboer als uitgangspunt.

In 2010 verdween de tot Nederlander genaturaliseerde Duitser Martin Verfondern bij het Galicische gehucht Santoalla, in het noordwesten van Spanje. Pas jaren later werd zijn lichaam bij toeval aangetroffen. Verfondern zou na een hoogoplopend conflict over de opbrengsten van de houtkap bij het dorp zijn doodgeschoten door de zoon van de buurman. As Bestas vertelt een gelijkaardig verhaal, alleen gaat het om een Frans echtpaar en is de komst van een windmolenpark bron van het burenconflict.

In de film raakt hoofdrolspeler Antoine met zijn vrouw Olga, die samen biologische tomaten verbouwen voor de plaatselijke markt, na zijn verhuis verwikkeld in een grimmige burenruzie. Hun buren, twee veeboeren kunnen niet verkroppen dat Antoine tegen de komst van lucratieve windmolens heeft gestemd. De intimiderende pesterijen escaleren steeds verder en leiden uiteindelijk tot Antoines dood.

Ook individueel werd As Bestas tijdens de Goya’s bekroond. Naast de Franse acteur Denis Ménochet, die beste hoofdrolspeler won, kreeg zijn Spaanse collega Luis Zahera de award voor beste mannelijke bijrol. De film trok al ruim 700.000 toeschouwers en werd in mei al goed ontvangen op het Filmfestival van Cannes, waar het buiten competitie werd gepresenteerd. In 2016 was de verdwijning van de Nederlandse boer al onderwerp van de documentaire Santoalla, die te bewonderen was op het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA).

Lees ook: Thriller over mannen die niet van wijken weten