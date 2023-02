Het dodental door de aardbevingen in Turkije en Syrië zal volgens de noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties Martin Griffiths zeker nog verdubbelen ten opzichte van de huidige 28.000. Dat zei hij zaterdag in een interview met Sky News. „Ik denk dat het moeilijk is om precies in te schatten wat we nodig hebben om onder het puin te komen, maar ik weet zeker dat het aantal zal verdubbelen of meer”, aldus Griffiths.

Volgens de noodhulpcoördinator is het echte tellen van het aantal doden „nog niet echt begonnen”. Hij voegde daaraan toe dat het zeer schokkend is dat er nog zoveel mensen onder de puinbergen liggen, „waarvan sommigen nog in leven zijn”.

Volgens Griffiths bevinden de reddingspogingen zich nu in de laatste fase, omdat de eerste 72 uur de „gouden periode” is voor reddingen. Toch liet hij in het interview weten de hoop niet op te geven dat er nog mensen levend gevonden zullen worden. „Twee uur geleden hebben ze nog iemand leven teruggevonden. Het moet ongelooflijk moeilijk zijn om te beslissen wanneer we deze reddingsfase moeten stoppen en naar de volgende fase moeten gaan.”

Griffiths arriveerde zaterdag in de zuidelijke Turkse stad Kahramanmaras, het epicentrum van de eerste beving met een kracht van 7.8. In Turkije is het aantal slachtoffers inmiddels opgelopen tot 24.617. In Syrië zijn zeker 3.500 mensen omgekomen.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Dodental aardbevingen zal volgens VN nog verdubbelen