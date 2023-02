Bolsonaro hint op terugkeer naar Brazilië

De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro is van plan terug te keren naar Brazilië. Dat zei hij zaterdag in een toespraak voor een Brazilliaanse gemeenschap in Boca Raton, Florida, waarvan CNN Brasil beelden online plaatste. Bolsonaro week vlak voor de jaarwisseling uit naar de Amerikaanse staat voordat zijn sociaal-democratische opvolger Lula da Silva op 1 januari werd beëdigd als de nieuwe president.

Het is niet duidelijk of Bolsonaro’s uitspraken overeenkomen met zijn werkelijke plannen. Afgelopen maand werd bekend dat hij een visum voor zes maanden heeft aangevraagd in de Verenigde Staten, aangezien zijn huidige visum binnenkort verloopt. Bolsonaro, die inmiddels meer dan een maand in de VS verblijft, zou nu naar eigen zeggen „in de komende weken” willen terugkeren. „Er is geen plaats zoals thuis. We weten dat Brazilië een fantastisch land is”, sprak Bolsonaro in het filmpje.

Een snelle terugkeer naar Brazilië is niet zonder risico’s voor Bolsonaro. Hij wordt in zijn thuisland beschuldigd van het opzetten van een gewelddadige beweging die zich verzette tegen Lula’s aanstelling. Eerder stemde het Braziliaanse Hooggerechtshof in een onderzoek te openen naar Bolsonaro voor het aanzetten van antidemocratische protesten. Afgelopen maand resulteerde dat in een bestorming van overheidsgebouwen door zijn aanhangers in Brasilia. „U kunt er zeker van zijn dat de meerderheid van het Braziliaanse volk achter ons staat”, aldus de oud-president zaterdag tegenover het publiek.

Bolsonaro’s aanhangers drongen op 8 januari het parlementsgebouw, het presidenteel paleis en het Hooggerechtshof in de hoofdstad Brasília binnen. De groep, zo’n drieduizend mensen groot, worden tot de meest radicale aanhangers van de oud-president gerekend. Zijn aanhangers drongen het gebouw in door zich door een blokkade van agenten te doorbreken. Daarna gooiden enkelen ramen van het parlementsgebouw in. Ook in het presidentieel paleis werd flinke schade aangericht.

