Twaalf arrestaties Turkse bouwwereld om ingestorte panden

De Turkse autoriteiten hebben twaalf aannemers en anderen uit de bouwwereld gearresteerd omdat zij verantwoordelijk zouden zijn voor het instorten van de gebouwen die zij hebben neergezet. Dat melden Frans persbureau AFP en The Guardian zaterdag. Hun wordt verweten bouwvoorschriften niet te hebben gevolgd of constructiefouten te hebben gemaakt.

De aanhoudingen vonden vrijdag en zaterdag plaats. Onder de twaalf arrestanten is de aannemer van een serie ingestortte hoge luxeflats in de provincie Hatay. De Turkse politie arresteerde de man op een vliegveld in Istanbul, waarvandaan hij het land zou hebben willen ontvluchten.

Lees ook: Gebrekkige hulpverlening leidt tot felle kritiek op Erdogan

Naar alle waarschijnlijkheid volgen nog tientallen arrestaties. Zaterdag vaardigde de provincie Diyarbakir arrestatiebevelen uit voor 29 verdachten. Turkse justitie heeft lokale aanklagers opdracht gegeven onderzoeksbureaus op te zetten voor ‘aardbevingsmisdaden’.

In Turkije heerst veel boosheid over het slechte constructiewerk van sommige gebouwen. Zelfs nieuwe, luxueuze flats begaven het de afgelopen week, vermoedelijk doordat bouwvoorschriften niet zijn gevolgd. Het is de vraag hoe dat de verkiezingen van mei gaat beïnvloeden. Turkse burgers betaalden de afgelopen 23 jaar tientallen miljarden dollars aan aardbevingsbelasting, maar het is onduidelijk wat er met dat geld is gebeurd, terwijl veel grote bouwbedrijven banden hebben met de regering van president Erdogan.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Sneller visum België voor getroffen Turkse en Syrische familieleden, Duitsland volgt hoogstwaarschijnlijk