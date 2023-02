Trudeau meldt neerhalen van onbekend object boven Canada

Een hoogvliegend object is boven de noordelijke Canadese provincie Yukon neergehaald. Dat meldt de Canadese premier Justin Trudeau zaterdag op Twitter. Om wat voor object het gaat is niet duidelijk.

De Amerikaanse luchtruimbewaking NORAD monitorde het object, waarna het door een Amerikaanse F-22 werd neergeschoten. Canadese strijdkrachten gaan de wrakstukken analyseren, aldus Trudeau.

De Canadese premier liet ook weten contact te hebben gehad met de Amerikaanse president Joe Biden. Vrijdag schoot een Amerikaans gevechtsvliegtuig een object neer dat op grote hoogte boven Alaska vloog. Volgens het Witte Huis ging het om een onbekend object ter grootte van een auto. Biden gaf zelf de opdracht om het object neer te halen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse leger liet zaterdag weten dat het neergeschoten object van vrijdag nog niet is gevonden en dat het onderzoek nog loopt. Bergingsteams zijn bezig om het puin te verzamelen dat zich in de territoriale wateren van de VS bevindt.

Het object dat boven Alaska vloog bevond zich niet ver van de grens met Canada. Trudeau liet vrijdag op Twitter weten dan ook achter het neerhalen van het object te staan. „Onze legers en inlichtingendiensten zullen altijd samenwerken om een veilige situatie te creëren.”

Lees ook: Wat wil China met die ballon in het Amerikaanse luchtruim?

Surveillanceballon

Vorige week zaterdag werd een Chinese ballon voor de kust van de staat South Carolina door de VS neergehaald. Volgens Amerika ging het om een surveillanceballon die geproduceerd was door China. Het neerhalen leidde tot een diplomatieke rel. Volgens China ging het om een „civiel luchtvaartuig” dat hoofdzakelijk bedoeld was voor meteorologisch onderzoek. De ballon was volgens de Chinezen „helaas onbedoeld uit de koers geraakt”.

Vanwege de vermeende spionage heeft de Amerikaanse regering vijf Chinese bedrijven en een Chinees onderzoeksinstituut op de zwarte exportlijst gezet. Volgens de VS steunen deze bedrijven Chinese ruimtevaartprogramma’s. Door ze op de zwarte lijst te zetten kunnen ze moeilijker Amerikaanse technologie aankopen.

Het is niet duidelijk of het nieuwe object gerelateerd is aan het object van vrijdag, of aan de Chinese ballon die vorige week door de VS uit de lucht werd geschoten.