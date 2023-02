Opnieuw grootschalig protest tegen Franse pensioenhervormingen

Voor de vierde keer in een maand protesteren honderdduizenden Fransen in tientallen steden tegen de aangekondigde pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron. Dat melden Franse media zaterdag. Die hervormingen houden onder meer in dat de pensioengerechtigde leeftijd in 2030 omhoog gaat van 62 naar 64 jaar.

De protesten zorgen voor vertraagde en geannuleerde vluchten vanuit Parijs. Luchthaven Orly waarschuwt voor uitval omdat een aantal medewerkers van de Franse luchtvaartautoriteit, ook verantwoordelijk voor de luchtverkeersleiding, staakt. Volgens de Franse nieuwszender BFM TV gaat het om 50 procent van alle vluchten.

De hervormingen houden naast de leeftijdsverhoging ook in dat de periode dat Fransen premies moeten afdragen voor hun pensioenopbouw, wordt verlengd naar maximaal 43 jaar. Anderzijds gaat het minimumpensioen voor een deel van de Fransen omhoog. Volgens Macron is de hervorming van „vitaal” belang voor de levensvatbaarheid van het pensioenstelsel. Ook premier Élisabeth Borne zei eerder dat de hervorming „geen punt van discussie meer is”.

Bij de eerste demonstratie op 19 januari waren in Parijs 80.000 demonstranten op de been. In het hele land waren dat er 1,1 miljoen. Volgens schattingen ging het de tweede keer om zo’n 87.000 betogers in de Franse hoofdstad en landelijk 1,27 miljoen. Hoeveel demonstranten zaterdag precies de straat op gingen, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat steeds meer Fransen zich tegen de hervormingen keren. Peilingen van eind januari lieten zien dat 72 procent tegen is, terwijl het halverwege januari nog om 40 procent ging.

