Nieuw onderzoek naar mortierongeluk Nederlandse militairen in Mali moet definitief antwoorden geven

Het ministerie van Defensie laat opnieuw onderzoek uitvoeren naar een mortierongeluk in Mali in 2016, waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen. Daarvoor is een externe commissie ingesteld, laat het ministerie vrijdag weten. De commissie onderzoekt of individuele militairen nalatig hebben gehandeld. Met het nieuwe onderzoek hoopt Defensie „zoveel mogelijk nog openstaande vragen beantwoord te krijgen”.

Nabestaanden en de Tweede Kamer vragen al langer om nieuw onderzoek, met als doel te weten wie er schuldig is aan het ongeluk. Over het ongeval verschenen meerdere rapporten, waarvan sommige later onbetrouwbaar bleken. Meerdere instanties wisten dat achterstallig onderhoud het ongeluk had veroorzaakt, maar brachten dat niet naar buiten. Het Openbaar Ministerie wilde eerder niet overgaan tot vervolging van individuele medewerkers.

De overleden militairen waren in Mali voor de VN-missie Minusma. Die had als doel om jihadstrijders en nomadengroepen, die tegen het regime in opstand waren gekomen, terug te dringen. Twee militairen kwamen om en een derde raakte zwaargewond toen een granaat voortijdig ontplofte. Later bleek dat de granaat nooit gecontroleerd was, en dat een munitietechnicus al eerder had geadviseerd om de voorraad waartoe de granaat behoorde niet te gebruiken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde in 2017 al vast dat Defensie „ernstig” tekort was geschoten, waarna de toenmalige minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en de commandant der strijdkrachten Ton Middendorp aftraden.