Tijdens de jaarlijkse controle op de poli condoleer ik haar met het overlijden van haar echtgenoot. Hij kwam enkele maanden geleden vrij plotseling uit de tijd. Ze maakt een montere indruk. Haar rotsvaste geloof is haar tot grote steun, vertelt ze. Ze voegt eraan toe: „Ik laat zijn kostuums ook gewoon in de kast hangen, tot de wederopstanding.”

