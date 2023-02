Iran laat hoogleraar van Franse universiteit vrij uit gevangenis

De Frans-Iraanse hoogleraar Fariba Adelkhah is vrijdag vrijgelaten uit een Iraanse gevangenis. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten blij te zijn met deze beslissing. Aan Adelkhah zou – net als aan een „aanzienlijk aantal” andere gevangenen – gratie zijn verleend ter ere van de Iraanse Revolutie die 44 jaar geleden plaatsvond. Adelkhahs advocaat zegt tegen persbureau AFP dat het nog onduidelijk is hoe lang de antropoloog, die lesgeeft op universiteit Sciences Politiques in Parijs, nog in Iran moet blijven voordat ze terug mag reizen naar Frankrijk.

Adelkhah werd in 2019 gearresteerd toen ze Iran bezocht. In mei 2020 werd ze veroordeeld tot vijf jaar cel omdat ze een „bedreiging voor de nationale veiligheid” zou vormen. Volgens de Franse overheid was haar arrestatie politiek gemotiveerd, en zat ze onterecht vast. Parijs vroeg meerdere keren om haar vrijlating.

De professor is een van de zeven Fransen die gevangenzit in Iran, wat de relatie tussen Parijs en Teheran heeft verslechterd. Volgens aanhangers van westerse gevangenen gebruikt het totalitaire Iraanse regime onschuldige mensen als wisselgeld in onderhandelingen. Het regime ontkent dat.