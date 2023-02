Dromen van een ideale dood

Introducing... Where There's A Will, There's A Wake Deze podcast luister je ook in onze app

Hoe ziet je ideale dood eruit? In deze Britse podcast vliegen de duistere scenario’s door de studio. Tv-presentator Nick Grimshaw gaat voor een nijlpaard-aanval, cabaretier Stewart Lee wil sterven op het podium en actrice Diane Morgan droomt van een „easy slip away during the night”.

In deze podcast bespreekt presentator Kathy Burke samen met andere comedians hun „fantasy funeral”. En heeft de genodigde nog ergens spijt van, zo terugkijkend op diens leven? De gesprekken zijn onverbloemd en gitzwart - de stijl waarin Burke uitblinkt. Zo bewijst de comédienne weer eens dat humor en pijn geen uitersten zijn, maar vele malen dichter bij elkaar liggen dan we geneigd zijn te denken.

Where There’s A Will, There’s A Wake, 25 afl. van ca. 45 min, Somethin’ Else & Sony.