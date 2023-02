#5 - Never Have I Ever - Naaz Deze podcast luister je ook in onze app

Volgens de traditie van de Amerikaanse podcast Song Exploder maakt Omroep Zwart nu ook een podcast waarin muzikanten hun eigen muziek ontleden. In Sporen mogen artiesten lekker dicht tegen hun nummers aan kruipen, om vanuit dat comfort te vertellen over de totstandkoming ervan.

Naaz deelt de onzekerheid die ze tijdens haar doorbraak ervaarde, vertelt over de depressie die daarop volgde en het burgerlijk bestaan waarin ze zich twee jaar lang van de muziek verwijderde - haar prijzen verstopt in haar kast. In Berlijn hervond ze de inspiratie en terug in de studio gooit ze, na twee uur in een foetushouding te hebben liggen tobben, haar comebacktrack ‘Never Have I Ever’ er in één take uit.

Sporen, 6 afl. van ca. 40 min, Omroep Zwart (NPO).