De ambtenaren-tapes: een blik achter de schermen in Den Haag

Je hoort ze zelden in het openbaar, terwijl het wel altijd over ze gaat in Den Haag: Rijksambtenaren. Regelmatig botsen ze met politici, denk aan de Toeslagenaffaire of de kwestie rond oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Dan gaat het vooral óver ze. Want meestal zijn het de politici die hun kant van het verhaal kunnen vertellen, niet de ambtenaren.

In deze Haagse Zaken komen ze wél aan het woord, uitgebreid. NRC is in bezit van unieke tapes, waarop te horen is hoe ambtenaren zonder blad voor de mond zeggen wat ze op hun hart hebben. Hoe ze over politiek denken, en tegen welke dilemma's ze aanlopen. Carola Houtekamer en Lamyae Aharouay vertellen over de problematische verhouding tussen ambtenarij en de politiek.

