Trailer | Lacroix. Ik was gangster

Een bankroof, de ontvoering van een oud president, en „de ontsnapping van de eeuw”. In Ik was gangster vertelt Philippe Lacroix, het brein van de bende Haemers, zelf over zijn levensloop. Het is een journalistieke productie, dus enige afstand tot het verhaal, een kritische houding die verheerlijking voorkomt, is vereist. Helaas haalt de voice-over die de thuisopnames van Lacroix aanvult je soms uit de vertelling: het liefst hang je aan de lippen van de meestercrimineel zelf.

Toch is het boeiend om te horen hoe praktisch de overwegingen op de meest riskante acties voor Lacroix waren, of hoe de criminele activiteiten onderdeel van zijn huwelijk werden. Echt interessant wordt het wanneer de journalisten met elkaar in gesprek gaan. Hoeveel spijt heeft Lacroix nu echt?

Lacroix. Ik was gangster, 4 afl. van ca 40 min, De Standaard.