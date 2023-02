Sneller visum België voor getroffen Turkse en Syrische familieleden, Duitsland volgt hoogstwaarschijnlijk

Turken en Syriërs die getroffen zijn door de aardbevingen en Belgische familie hebben, kunnen versneld een tijdelijk visum krijgen voor België. Dat heeft Nicole de Moor, de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, zaterdag bekendgemaakt. Zij kunnen zo tijdelijk onderdak vinden bij familie. „Heel wat Belgen hebben familie in de getroffen regio’s en willen hun familieleden graag helpen”, aldus De Moor. Met de versnelde visumprocedure helpt de regering Belgische families die te hulp willen schieten.

Ook Duitsland stuurt sterk aan op een versnelde visumprocedure; minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser zegt aanvragen van getroffen Turkse en Syrische familieleden „onbureaucratisch” en „ongecompliceerd” af te willen handelen. Die zouden snel vergeven moeten worden, geldig zijn voor drie maanden en praktische problemen moeten omzeilen. Zo zijn veel slachtoffers hun paspoorten kwijt, is het voor sommigen erg lastig om bij een Duits consulaat te komen en is in de stad Gaziantep het bureau voor visumaanvragen getroffen. In Syrië is de Duitse ambassade al geruime tijd gesloten.

PvdA wil zelfde regeling

In Nederland heeft de PvdA de regering opgeroepen ook met een bijzondere regeling te komen om getroffen Turken en Syriërs met Nederlandse familie „snel en eenvoudig” een visum te verlenen. De partij wil bovendien van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) weten welk contact hij met andere landen heeft om het visumbeleid te coördineren en welke stappen andere landen zetten.

In Turkije hebben de aardbevingen zeker 1,5 miljoen mensen dakloos gemaakt. Ongeveer 1,1 miljoen Turken verblijven in tentenkampen of andere tijdelijke opvang.

