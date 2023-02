Witte Huis meldt neerhalen onbekend object boven Alaska

Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft vrijdag een object neergeschoten dat op grote hoogte boven Alaska vloog. Het Witte Huis meldt volgens internationale persbureaus dat het gaat om een onbekend object ter grootte van een auto. President Joe Biden gaf zelf de opdracht om het object neer te halen.

De Verenigde Staten signaleerden het object donderdagavond voor het eerst. Het vloog op ruim twaalf kilometer hoogte en vormde daarmee een gevaar voor de burgerluchtvaart, aldus de woordvoerder van het Witte Huis. Het neergeschoten object zal worden opgevist uit de Amerikaanse territoriale wateren, waarna het zal worden onderzocht. Het Pentagon zegt geen indicatie te hebben dat het object bestuurbaar of bemand was.

Het neerhalen van het onbekende object komt op een gevoelig moment. Afgelopen zaterdag haalden de VS een Chinese ballon neer die voor de kust van de staat South Carolina vloog. Volgens de Amerikanen ging het om een surveillanceballon van Chinese makelij, wat leidde tot een diplomatieke rel. Volgens China had de ballon – twee à drie schoolbussen groot – slechts wetenschappelijke doeleinden en was deze op drift geraakt.