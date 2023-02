Voor veel Turken en Syriërs speelt het leven zich sinds de aardbevingen vooral buiten af

Het is inmiddels bijna vijf dagen geleden dat een van de heftigste aardbevingen in Turkije in decennia de levens van tienduizenden Turken en Syriërs op z'n kop zetten. Nu rondom het epicentrum veel gebouwen zijn verwoest, speelt een groter deel van hun levens zich buiten af, in de winterkou.