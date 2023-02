Twee IS-vrouwen verdacht van internationale misdrijven, één zou Yezidi-vrouw als slaaf hebben gehad

Twee van de twaalf IS-vrouwen die vorig jaar naar Nederland zijn teruggekeerd, worden verdacht van internationale misdrijven. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Eén van hen zou een Yezidi-vrouw als slaaf hebben gebruikt. Een ander wordt verdacht van plundering, zegt een woordvoerder van het OM tegen NRC.

Dinsdag en woensdag is in Rotterdam een reeks pro-formazittingen tegen twaalf vrouwen die vermoedelijk lid waren van Islamitische Staat. Het gaat om de groep die Nederland eind vorig jaar uit Syrië heeft gehaald, bevestigt het OM desgevraagd. De tien vrouwen die niet worden aangeklaagd vanwege een internationaal misdrijf, worden in ieder geval verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Onder internationale misdrijven vallen ernstige schendingen van het internationale recht, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid.

Tegen terughalen

Het is volgens het OM de eerste keer dat iemand in Nederland terecht staat voor een misdrijf tegen Yezidi’s. Die etnische groep was slachtoffer van genocide door Islamitische Staat, stelden de Verenigde Naties in 2021 vast. Wanneer de zaken inhoudelijk worden behandeld, is niet bekend.

Over de terugkeer van de IS-vrouwen was veel debat. Conservatieve partijen wilden dat de vrouwen in Syrië of Irak berecht zouden worden, terwijl progressieve partijen juist bang waren dat ze daar hun straf zouden ontlopen. Ook Dilan Yesilgöz (VVD) was als Kamerlid fel tegen terughalen, maar veranderde als minister van Justitie van mening.

