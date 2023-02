Torenhoog kunstwerk op Rotterdamse Euromast tijdens Art Rotterdam

Perpetuum heet het werk. Een man in een rood broekje en een wit shirt tuimelt traag door de lucht, tientallen meters omlaag over de Euromast in Rotterdam. Hij landt op steeds bewegend water en stuitert omhoog. En weer, en weer, soms met gelukte salto’s, dan weer maait hij machteloos met armen en benen. Water en lucht worden onstuimig, en dan lijkt de man ineens onder water te bewegen, waar luchtbellen langzaam planeten worden, kleuren, vormen en weer lucht en water. En opnieuw.

Het hypnotiserende werk van kunstenaar Jacco Olivier, geprojecteerd op de 100 meter hoge betonnen zuil van de in totaal 185 meter hoge Euromast, is een animatie, opgebouwd uit 180 individuele schilderijen. „Het werk roept op tot grote vrijheid”, zegt Hester Alberdingk Thijm, directeur van de Stichting AkzoNobel Art Foundation bij de presentatie op donderdag. „Het is ook geschilderd in een dynamische toets, bijna abstract.” De stichting heeft het werk aangekocht, „met nog een beetje extra, zodat het nu hier te zien is”. Na afloop van Art Rotterdam op maandag wordt het onderdeel van de omvangrijke bedrijfscollectie van verffabrikant AkzoNobel.

De projectie is een „jongensdroom”, zegt galeriehouder en initiatiefnemer Ron Mandos. Er hangt een giechelige sfeer in het restaurant in de Euromast. Uit de toespraken blijkt dat deze enorme projectie in de openbare ruimte razendsnel tot stand is gekomen.

Vuurtoren

Een medewerker van Mandos had het werk gezien op Schiermonnikoog, waar het in het najaar twee maanden werd geprojecteerd op de Zuidertoren, een voormalige vuurtoren. Perpetuum werd vorig jaar gemaakt in opdracht van stichting Hi-Lo, die grootschalige kunstwerken rond de Waddenzee initieert. Het werk is onderdeel van een serie: een jaar lang is elke twee maanden een ander kunstwerk te zien op de toren.

Nadat Mandos in december bedacht dat het „gaaf” zou zijn als Perpetuum ook op de Euromast te zien zou zijn, ging het snel – ook omdat Ron Mandos al jaren samenwerkt met kunstenaar Jacco Olivier. Mandos prees de gemeente Rotterdam donderdag voor „snel schakelen”.

Cultuurwethouder Said Kasmi (D66) zegt blij te zijn met het werk, omdat de gemeente kunst en cultuur zo toegankelijk mogelijk wil maken voor iedereen. „Dat is vooral belangrijk in een stad met zoveel armoede als Rotterdam.” Hij sluit niet uit dat in de toekomst vaker werk op de Euromast zal worden geprojecteerd. En het thema van het werk, waar Kasmi vooral vrijheid en creativiteit in ziet, is volgens hem juist nu belangrijk. „We moeten de vrijheid vieren, omdat we zien in onder meer Oekraïne dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.”

