Slakkeneters met een gespleten tong

De moeder van filmacteur Leonardo DiCaprio, Irmelin DiCaprio, wordt geëerd in de Latijnse soortnaam van een nieuw ontdekt tropisch slangetje: Sibon irmelindicaprioae (grote foto hierboven). Kennelijk mocht de Amerikaanse Hollywood-ster, die zich als filantroop ook inzet voor natuurbescherming, bij de biologen die de nieuwe soort beschrijven een suggestie doen voor de naam.

DiCaprio’s slakkenetende slang (wat de ontdekkers voorstellen als alledaagse naam van het dier) werd gevonden in de bossen van Panama en Colombia. Hij jaagt bij voorkeur ’s nachts tussen het gebladerte van bomen en struiken op zijn favoriete weekdiervoedsel. Het is een lief slangetje, beschrijven de biologen, dat nooit mensen zal bijten. Als het zich bedreigd voelt, steekt het zijn kop tussen de kronkels van zijn lijf en scheidt dan een vieze muskusachtige geur uit die hopelijk de belager wegjaagt.

In een eind vorige maand verschenen artikel in het wetenschappelijke blad Zookeys beschrijven twee jonge biologen – Alejandro Arteaga uit Ecuador en Abel Batista uit Panama – behalve S. irmelindicaprioae nog vier nieuwe soorten uit dezelfde familie. Die kregen ook stuk voor stuk namen van mensen mee die de natuurbescherming een warm hart toedragen.

Sibon marleyae. Sibon canopy. Sibon marleya en Sibon canopy.

Het slakkenslangetje S. marleya dat werd ontdekt in Ecuador en Colombia ontleent zijn naam aan Marley Sheth, het elfjarige dochtertje van het steenrijke Amerikaanse echtpaar Brian en Aria Sheth, die eveneens veel geld doneren aan biodiversiteitsprojecten. Sibon canopy aangetroffen in tropische bossen aan zowel de Pacifische als de Atlantische kust van Panama is een eerbetoon aan Canopy Family, een ecotoerismeproject in Panama.

Sibon vieirai. Dipsas welborni. Sibon vieirai en Dipsas welborni.

Sibon vieirai verwijst naar de bekende Ecuadoraanse bioloog en natuurfotograaf Jose Vieira die een gratis toegankelijke fotodatabank van Zuid-Amerikaanse diersoorten opzette. De vijfde nieuweling, Dipsas welborni, aangetroffen op de grens van het Andesgebergte en het Amazonewoud in Zuidoost-Ecuador en Peru, kreeg de naam van David Welborn die betrokken was bij het instellen van diverse natuurreservaten in het gebied, waaronder het Maycú reservaat.