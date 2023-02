Blijven mensen werken als ze de loterij winnen? En kun je aan je haar zien of je te veel stress hebt van je werk?

Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord in het pas verschenen boek In conflict gaan met je baas. Hierin zetten wetenschappers van de Universiteit Gent onderzoek rond werk op een rijtje.

Welke vragen moeten we volgens u onderzoeken? Dat vroeg Stijn Baert, hoogleraar economie aan de Universiteit Gent, begin 2021 in het Vlaamse radioprogramma Nieuwe Feiten. Drieduizend luisteraars reageerden en Baert en collega’s togen aan het werk. Een paar highlights uit hun boek.

Moet ik op mijn werk de confrontatie aangaan of zwijgen om de lieve vrede?

Af en toe ruziemaken – met je baas of met collega’s – kan nuttig zijn. Mits je het goed doet. ‘Constructieve controverse’ heet dat. In een openhartige discussie wissel je tegengestelde standpunten uit om er samen beter van te worden.

Dat ‘samen beter’ is essentieel. Maar dan moet je het wel eens zijn over wat ‘beter’ is. Wat daarbij helpt, is het bespreken van motieven en waarden. Waarom is dit belangrijk voor je? Zo kom je tot gedeelde vertrekpunten en doelen.

Ook belangrijk: vermijd verbaal vergif in discussies, zoals minachting en sarcasme. Daarmee ondermijn je de relatie en creëer je meer problemen dan je oplost.

Maken mensen die een burn-out hebben gehad minder kans op promotie?

Het korte antwoord is: ja. Iets langer: er bestaan heel wat negatieve ideeën en vooroordelen rond burn-out. Werkgevers denken dat mensen na een burn-out trager leren, slechter kunnen leidinggeven, minder goed samenwerken en slechter tegen druk kunnen. Wie een burn-out had en daarover vertelt bij een sollicitatie maakt beduidend minder kans. Behalve wanneer de interviewer ervaring heeft met een burn-out -– bij zichzelf of kennissen. Dan maak je met een burn-out achter de rug juist meer kans op die nieuwe baan.

Collega’s maken vervelende opmerkingen over mij. Hoe moet ik hierop reageren?

Vijf procent van de Europese werkenden wordt gepest op het werk. Hoe? Door het verspreiden van roddels, je te onderbreken en bekritiseren, te isoleren en publiek te vernederen. Pesten kan escaleren, waarbij een slachtoffer steeds meer alleen komt te staan en vaak ziek thuis komt te zitten. Daarom moet je niet wachten als je pestgedrag signaleert, maar zo vroeg mogelijk ingrijpen. Slachtoffers en collega’s moeten zich eenvoudig kunnen melden bij een vertrouwenspersoon, die aan de hand van heldere interne procedures het probleem aanpakt. Liefst informeel, maar zo nodig formeel. Waarbij dan ook maatregelen moeten worden genomen om het slachtoffer te beschermen tegen wraakacties.

Nog even over die loterij en dat haar. Blijven mensen werken als ze de loterij winnen? 70 procent van de mensen zegt in onderzoek dat ze dit zouden doen. Werk draait voor het grootste deel om meer dan geld. En ja, je haar is een soort stressdagboek. Het stresshormoon cortisol slaat neer in ons haar. Als je een mensenhaar analyseert kun je teruglezen op welke dagen er sprake was van conflicten en spanning.

Zo staat er nog veel meer in dit nuttige en leuke boek. Een mooi staaltje publiekswetenschap van Baert en collega’s.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.