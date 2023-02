Regering Moldavië kondigt na achttien maanden aftreden aan

De regering van Moldavië heeft na achttien turbulente maanden haar aftreden aangekondigd. Dat gebeurde vrijdag bij monde van premier Natalia Gavrilița, meldt persbureau Reuters. Torenhoge inflatie, problemen met de energietoevoer en daaropvolgende maatschappelijke onrust werden de Moldavische regering teveel. „Ik geloof in het Moldavische volk en in Moldavië”, zei Gavrilița. „Ik ben ervan overtuigd dat we hier met zijn alleen doorheen komen.”

De oorlog in buurland Oekraïne heeft het voormalige Sovjetland met 2,5 miljoen inwoners op meerdere fronten pijn gedaan. Ook de Moldaviërs kampen met serieuze geldontwaarding: voor hen zijn goederen het afgelopen jaar gemiddeld ongeveer 30 procent duurder geworden. Moldavië was in zijn energievoorziening volledig afhankelijk van import uit onder meer Rusland en Oekraïne. Beide landen zijn het afgelopen jaar geen consistente toeleverancier gebleken.

Russische straf

Rusland bestrafte Moldavië voor de toenadering die het land zocht bij westerse landen voor financiële steun, bedoeld om van Russisch gas af te stappen. In oktober stokte het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de toevoer. Omdat het elektriciteitsnetwerk van Moldavië voor een groot deel is aangesloten op dat van Oekraïne, werd het ook direct geraakt door de Russische aanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur.

De economische problemen bewogen veel Moldaviërs ertoe de straat op te gaan. Vanuit de oppositie klonk steeds luider het narratief dat de regering het zichzelf had aangedaan door stelling te nemen tegen Rusland. De populistische partij Șor nam hierin het voortouw, door eind vorig jaar in de Moldavische hoofdstad Chisinau meerdere anti-overheids- en pro-Russische protesten te organiseren. Tienduizenden Moldaviërs kwamen daarbij opdagen, hoewel een deel daarvan naar verluidt voor zou zijn betaald.