Politie onderzoekt projectie met antisemitisch karakter op Anne Frank Huis

De politie onderzoekt een tekst met een antisemitisch karakter die maandagavond werd geprojecteerd op het Anne Frank Huis in Amsterdam. Dat bevestigt een woordvoerder vrijdag aan NRC. Beelden van de tekst, die verwijzen naar een complottheorie rond de ontkenning van de Holocaust, doken donderdagavond op via een rechts-extremistisch Telegramkanaal. De Anne Frank Stichting heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Op het Telegramkanaal ‘The Laser Nazi Bunker’ kwamen donderdagavond beelden online van de tekst die op het Anne Frank Huis werd geprojecteerd. Die luidde: ‘Anne Frank uitvinder van de balpen’. De tekst is onderdeel van een complottheorie die claimt dat Anne Frank niet zelf de auteur zou zijn van haar dagboek. Complotdenkers grijpen al langer balpenpassages in het dagboek van Anne Frank aan om het als vervalsing te bestempelen. Een balpen was pas na de Tweede Wereldoorlog in Nederland beschikbaar. Maar de betreffende passages zijn losse vellen papier, die door een onderzoeker rond 1960 zijn achtergelaten in het dagboek.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt de projectie op het Anne Frank Huis volgens ANP „onversneden antisemitisme” en een „aanval op Anne Franks nalatenschap”. „Ik ben geschokt en woedend over deze laffe, verwerpelijke daad”, aldus Halsema. Ze zegt in nauw contact te staan met de directie van het Anne Frank Huis, vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, politie en justitie.

Minister-president Mark Rutte (VVD) bestempelt de actie als verwerpelijk. „Voor antisemitisme is in ons land geen plaats”, zegt hij op Twitter: „we kunnen en mogen dit nooit accepteren.” Ook minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) veroordeelt de actie, en roept op tot het strafbaar stellen van Holocaustontkenning.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden op de Erasmusbrug in Rotterdam ook al aanstotelijke teksten geprojecteerd. Onder meer ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’ verschenen toen in het groot op de brug. Ook werd de Amerikaanse neonazi David Lane geciteerd. Hij riep op de toekomst voor witte kinderen te verzekeren. „We moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen verzekeren.”

