Paramore, Shania Twain en Sunny War: de opvallendste albums van de week

Rock

●●●●●

Paramore This Is Why





Dat de myspace-supportgroep-sound van emopunkers Paramore inmiddels weer hip is, wil niet zeggen dat die band zich bij hun terugkeer na zes jaar stilte comfortabel op de troon van dat muziekhoekje nestelt. De groep rond Hayley Williams heeft daar helemaal geen zin in. Saai. Die veelkleurige, funky sound op het nieuwe This is Why is weer een stap voorwaarts op het pad van experiment. Lees de recensie

Pop

●●●●●

The Jordan Nowhere Near The Sky





Ze is geen willoze barbiepop, laat zangeres Caroline van der Leeuw doorschemeren op het debuutalbum van haar nieuwe alter ego The Jordan. Als het boegbeeld van megasuccesgroep Caro Emerald had ze weliswaar een rol in het creatieve proces, maar dit keer neemt ze alle touwtjes in handen. Haar stem is nog altijd soepel, verleidelijk, soms op het zoete af. Bij het dwingende staccato van ‘You Will Never Make Me Cry Again’ klinkt ze vastberaden: niemand zal haar nog aan het huilen krijgen. Lees de recensie

Pop

●●●●●

Sunny War Anarchist Gospel





Anarchie en gospel, punk en countryblues, liefdesliedjes en protestsongs. Ze lijken onverenigbaar, totdat ze op verbluffend organische manier samenkomen in de muziek van Sunny War. De zangeres en fingerpicking-gitaarvirtuoos (echte naam Sydney Ward) had al een heel leven van drank- en drugsverslaving achter zich toen ze haar persoonlijke hel in Los Angeles achter zich liet en terugkeerde naar haar geboorteplaats Nashville. Daar vielen alle brokstukken uit haar verleden op hun plek in de muziek van Anarchist Gospel, een album dat de levenslessen uit haar rebelse punkverleden en de diepgewortelde traditie van blues, gospel en country samenbrengt. Lees de recensie

Klassiek

●●●●●

Philippe Jaroussky en L’Arpeggiata o.l.v. Christina Pluhar Passacalle de la Follie: Franse hofaria’s





Cellist Anner Bijlsma sprak jaren terug bij een masterclass eens een zestal jonge Franse musici bestraffend toe. Zij lieten hem het Concert voor twee celli van Vivaldi horen. Om hen duidelijk te maken wat zij in zijn oren voortdurend verkeerd deden, greep hij naar een culinaire metafoor. „Jullie Fransen zijn zo akelig nauwkeurig: de flan moet precies zoveel graden zijn, ingrediënten keurig afgewogen. Italianen daarentegen trekken de koelkast open, kijken wat erin zit en maken daar iets lekkers van. En zo hoor je Vivaldi ook te spelen.” Lees de recensie

Pop

●●●●●

Shania Twain Queen of Me





Bewonderenswaardig was het hoe de Canadese Shania Twain in de jaren negentig de weg plaveide voor vrouwen in countrymuziek. Muzikaal grenzen oprekkend met haar countrypop, haar toon fier en vol zelfbeschikking (‘Man I feel like a woman’) groeide Twain uit tot een van de grootste vrouwelijke supersterren. Ze was het sprookje van miljoenenverkopen en een voorbeeld voor beginnende artiesten als Taylor Swift. Lees de recensie