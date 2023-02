Nederlandse staat wil belang in ABN Amro verkleinen naar minder dan 50 procent

De Nederlandse staat wil zijn belang in ABN Amro verkleinen naar minder dan 50 procent. Dat heeft Netherlands Financial Investment (NLFI), dat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert, vrijdag gemeld. De staat kondigde eerder al aan dat het zijn belang in ABN Amro, momenteel 56,3 procent, af wilde gaan bouwen.

Vorige maand vroeg minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) aan NLFI om te onderzoeken wat de beste strategie was voor een verdere gedeeltelijke verkoop van het staatsbelang in ABN Amro. NLFI kondigt nu aan dat het investeringsbank Citigroup heeft ingeschakeld om de aandelen te verkopen. De prijs moet nog worden bepaald.

De vraag is hoeveel verlies de staat bereid is te nemen op zijn belang in ABN Amro. Vijftien jaar geleden, tijdens de kredietcrisis, redde de staat ABN Amro voor ongeveer 24 miljard euro. Sindsdien is de overheid meerderheidsaandeelhouder van de bank. Van het aankoopbedrag heeft de schatkist tot nu toe 13,6 miljard euro terug. Daar komen inkomsten uit het woensdag door ABN Amro aangekondige aandeleninkoopprogramma en het slotdividend over 2022 - samen zo’n 616 miljoen euro - nog bij.

Woensdag werd bekend dat ABN Amro 2022 afsloot met een winst van 1,87 miljard euro: ruim de helft meer dan een jaar eerder. Door stijging van de marktrentes en de rente van de Europese Centrale Bank liep de rentemarge op naar een „normaal” niveau, aldus ABN Amro. De rentemarge is het verschil tussen wat de bank kwijt is aan uitbetaalde spaarrente en rente die ze zelf ontvangt op leningen, zoals hypotheken. Het is de voornaamste inkomstenbron van de meeste banken.

