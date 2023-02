Met badeendjes en de auto van Max Verstappen gaat Coco & Sebas de strijd aan met traditionele bonbonzaken

Badeendjes in blauwe en bordeauxrode kleuren, een diamant, een Formule 1-racewagen. Wie langs de etalage van chocolaterie Coco & Sebas in de Utrechtse winkelpassage Hoog Catharijne struint, ziet in één opslag hoe de winkel zich wil onderscheiden van meer traditionele bonbonzaken. Ook prominent: grote rode harten – Valentijnsdag is immers dichtbij. Chocolade moet, in de woorden van het bedrijf, „een beleving zijn”.

Wie denkt aan chocoladewinkels denkt misschien aan Lindt, een lokale patisserie, of aan de bekendste: Leonidas. Volgens de meest recente cijfers, uit 2019, kent Nederland 360 chocoladezaken. De naam Coco & Sebas is in de sector nog niet de bekendste. Maar daar wil het bedrijf verandering in brengen. Deze week werd bekend dat het zeker zestien van de 21 Leonidas-winkels overneemt van de failliet gegane Roosendaalse familieonderneming Min. In een biedingsstrijd met onder meer het Belgische moederbedrijf van Leonidas ging Coco & Sebas er met de buit vandoor. Hoe gaat het jonge Brabantse bedrijf, met behulp van grootaandeelhouder en Jumbo-topman Ton van Veen, de aanval op grootmacht Leonidas inzetten?

Brabant vs. Griekse koning

Ja, hij had graag enkele van de failliete vestigingen overgenomen, zegt Philippe de Selliers, bestuursvoorzitter van chocolademerk Leonidas. Het bedrijf, genoemd naar de Griekse koning die in de oudheid met slechts driehonderd Spartanen de veel talrijkere Perzen versloeg, is al ruim een eeuw een grootmacht op chocoladegebied. In 2021 boekte Leonidas een omzet van 80 miljoen euro en had het ruim 1.300 verkooppunten in veertig landen. „Er zaten enkele punten tussen waar wij interesse in hadden maar ook winkels in minder goede plaatsen”, zegt De Selliers. Hij vindt het „jammer een partner te verliezen”. „Maar we hebben in Nederland een tweehonderdtal verkooppunten. Dan is het wegvallen van 21 locaties niet zoveel.”

Voor Coco & Sebas daarentegen betekent het een enorme groei. Het bedrijf uit het Brabantse Oirschot is pas sinds 2017 actief als producent van chocolade en heeft nu acht vestigingen. Voornamelijk in winkelstraten, zoals de Amsterdamse Kalverstraat. Dat worden er straks drie keer zoveel. Coco & Sebas-winkels komen voornamelijk op stationslocaties in onder meer Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Directeur Roger Scheeren: „Het zijn plekken waar we toch al graag wilden zitten en nu kunnen groeien.”

Hoeveel het Brabantse bedrijf voor de Leonidas-winkels neertelt, willen betrokken partijen niet bekendmaken. Volgens curator Bart van Logtestijn was er „veel interesse” maar had het bedrijf „gewoon het beste bod, een goed plan en genoeg kapitaal om te investeren”. Over de reden van het faillissement zegt hij nog niets te kunnen vertellen, de familie Min wil eveneens niet reageren.

Coco & Sebas wil op termijn groeien naar veertig tot vijftig winkels in Nederland, en kijkt ook naar vestigingen in Belgische steden

Concurreren met Rituals

Coco & Sebas werd zes jaar geleden opgezet door twee Brabantse ondernemers, waarvan patissier Remy Rombouts nog altijd in het bedrijf zit. Hij leende ook zijn tweede naam (Sebas) aan de onderneming - Coco staat voor coffee en cacao. Ze openden in 2018 hun eerste winkel in Eindhoven. Rombouts wilde naar eigen zeggen „mensen blij maken met chocolade”. „Je gaat naar een bonbonwinkel, koopt een doosje, eet de chocolade op en dat is het. Ik wilde juist iets maken waar je bij wijze van spreken de hele dag naar kunt kijken.”

De eerste groei komt als Ton van Veen in 2018 – dan nog financieel bestuurder van Jumbo, nu interim-topman – bij het bedrijf wordt betrokken. Hij adviseert de start-up en stapt ook financieel in door een meerderheidsbelang te verwerven. Van Veen brengt uit zijn eigen netwerk ook directeur Roger Scheeren aan. Verder bemoeit Van Veen zich naar eigen zeggen niet al te veel met de zaak. „Eens in de twee weken even kletsen, meer niet. Daar heb ik ook geen tijd voor.”

Onder Scheerens leiding sluit Coco & Sebas overeenkomsten met onder meer taartenproducent Multivlaai, warenhuisketen Bijenkorf en webshop Topbloemen.nl. Wie daar een bestelling plaatst, kan er ook chocolade bij kopen, of geven. Het bedrijf profileert zich daarmee ook op de geschenkenmarkt. „Je gaat naar een verjaardag met bloemen, wijn of chocolade”, zegt directeur Scheeren. „Als het ook maar mooi verpakt is: je geeft een ervaring. Daarom zien wij winkels als Bodyshop en Rituals meer als concurrenten dan andere chocolateries.”

Om het assortiment divers te houden, wordt een kwart van het chocoladeaanbod jaarlijks vernieuwd, zegt Rombouts. Nieuwe smaken, nieuwe figuren. Inmiddels produceert het bedrijf jaarlijks 120.000 kilo chocolade.

De 21 winkels die failliet zijn gegaan, zijn goed voor 200.000 kilo. Scheeren: „Met net iets meer dan een derde van hun winkels verkopen we dus al 60 procent van wat zij deden. We denken de omzet te kunnen verdubbelen op de nieuwe locaties.”

Door ook het hoofdkantoor in Roosendaal van de failliete onderneming Min over te nemen, krijgt het bedrijf er straks in totaal tachtig medewerkers en een opslaglocatie bij.

Coco & Sebas wil op termijn groeien naar veertig tot vijftig winkels in Nederland, en kijkt ook naar vestigingen in Belgische steden. Daar heeft het al een winkel in Knokke. Scheeren: „We denken dat die ruimte er is. We kijken naar aantrekkelijke steden, met voldoende aanloop in het centrum, ten zuiden van de lijn Amsterdam-Apeldoorn. België is toch het chocoladeland bij uitstek, maar ook wat traditioneel als het gaat om innovatie. Daar kunnen wij instappen.”

Topman De Selliers van Leonidas wordt hier niet meteen bang van, zegt hij. „Ik had eerlijk gezegd nog niet van deze onderneming gehoord. Maar we willen verder groeien in Nederland en daar zien we nog genoeg mogelijkheden voor.” Hoe precies, dat zal Leonidas de komende tijd bekendmaken, zegt hij.