Het ergste aan de linkse wolk is dat hij onze nationale trots verjaagt. Alsof het nog niet pijnlijk genoeg is dat DSM, Unilever en Shell ons verlieten, dreigt nu ook onze koninklijke baggeraar Boskalis te verkassen, vanwege mensenrechten- en milieuregeltjes.

Waar kunnen we dan nog trots op zijn? Als Unilever niet uit Rotterdam was vertrokken, konden we trots zijn op de winstexplosie die het concern donderdag meldde. Acht miljard! Een topprestatie in crisistijd, dankzij een geniale ingreep: gewoon de prijzen 11,3 procent verhogen.

Nu strijken de Britten met die eer. Het is tamelijk onverteerbaar om te zien hoe ze massaal door de straten van Londen dansen, met ónze Unoxmutsen op, wapperend met vlaggetjes van Shell. Want ze zijn al even apetrots op die 38,5 miljard. Onze oorlogsbuit, als wij waren opgekomen voor een wat trotser vestigingsklimaat. Of zoals CDA- en VVD-Kamerleden laatst in het FD schreven: „Bedrijven in Nederland moeten niet door nutteloze morele zelfingenomenheid gestimuleerd worden om ons land te verlaten.”

Inderdaad. Hoe kun je als goudeerlijke baggeraar je werk nog doen als je niet eens meer zevenhonderd Filippijnse vissers met militair geweld mag laten wegjagen, het ecosysteem niet meer mag vernielen of duizenden vissersgezinnen niet brodeloos mag maken?

Laten we trots zijn in plaats van zelfingenomen. Waarom als klein landje nutteloos moreel voorop lopen als je ook kunt afwachten of ze in Brussel misschien ooit nog met een wetje komen, keurig afgezwakt na jarenlang lobbywerk? Bovendien, als onze nationale trots dat kustgebied niet sloopt, doen de Chinezen of Russen dat. Of anders Boskalis zelf, maar dan vanuit paradijs Brexit.

Al lijkt dat dreigement inmiddels van tafel. Misschien hadden ze ontdekt dat alleen ons land zo trots is om voor 1,5 miljard garant te staan bij zo’n project als in Manilla. Alle winst is voor het bedrijfsleven, de verliezen zullen we eerlijk delen. De nieuwe VOC-mentaliteit in een notendop.

Aanvankelijk vreesde de baas van Boskalis dat hij met die linkse-wolk-wet achter de tralies kon komen, als kwaadwillenden tegen hem zouden procederen. Nu zegt hij in een NRC-reportage alleen nog te vrezen „buiten Europa” geen werk meer te hebben. „Dan zijn we in elk geval een stuk smaller in business.”

Kleiner in zaken, groter in verantwoord leven. Het idee alleen al. Nog even en alle multinationals vertrekken naar Engeland, alle boeren naar Canada. En wij maar een beetje zelfingenomen zitten zijn, in een menslievend uithoekje van de wereld, omringd door nutteloze natuur en schone energie. Wat blijft er dan nog over van onze trots? Een omgekeerde vlag op een modderschuit.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.