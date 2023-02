In 'MILF Manor' vertrouwt Stefany (46) op God, die haar een geschikte zoon als date zal aanwijzen

Toch opvallend, dat in het land waar seks gevaarlijker wordt gevonden dan vuurwapens, steeds perversere bedenksels komen voor datingshows. Too hot to handle strookt nog met preuts Amerikaanse waarden: tien volwassenen worden vier weken met elkaar in een huis gezet. Op zoenen en aanraken staan strafpunten, op zelfbevrediging idem. Winnaar is degene die zich onthoudt van elk lichamelijk contact. Temptation island is al wat uitdagender, met stelletjes die hun relatie testen door zich op locatie 24/7 bloot te stellen aan verleiders. In Ex on the beach daten kandidaten elkaars of hun eigen ex-en, of allebei natuurlijk. Love island is nog de meest overzichtelijke spelshow – mannetje zoekt vrouwtje of andersom – maar dat is dan ook van origine een Brits programma.

Nog los van de seks zijn het de minst aantrekkelijke driften die date-programma’s aantrekkelijk maken voor kijkers. Competitie en jaloezie, bedrog en vernedering, berouw, wraak en soms oprecht verdriet. Maar zelfs haat, nijd en (soms) vechten kan eentonig worden, dus een ophitsend elementje extra kon best. Eén homoseksuele kandidaat ertussen misschien? Nee zeg, niet meteen overdrijven. De Amerikanen vonden iets anders taboeërigs en toch pikants: oudere vrouwen met veel jongere mannen.

Van MILF Manor werd al schande gesproken voor de eerste aflevering was uitgezonden, donderdag bij TLC. Was dat om het ‘intergenerationele’ daten, het leeftijdsverschil van twintig jaar of meer tussen de jongens en de ‘rijpe’ vrouwen? Oók. Maar wat echt opschudding gaf, ook onder de deelnemers zelf: de acht vrijgezelle vrouwen blijken het luxe-resort te delen met hun zoons en het idee is dat ze elkáárs zoons veroveren. En dat levert een heel nieuw soort emotie-palet op. Schaamte, walging, en een soort Darwinistische oerdrift waarin de ene jongen verhinderen wil dat een leeftijdgenoot zich begraaft in zijn moeders schoot. In MILF Manor noemen ze het een cock block als de zoon een wig drijft tussen z’n moeder en haar date.

Andervrouws zoons

Ik heb vrij radicaal mijn eigen fantasie op slot gegooid om vooral geen gedachten te wijden aan andervrouws zoons. Dat hielp. Vervolgens keek ik naar acht vrouwen tussen de 43 en 59 jaar oud, de een nog afgetrainder, opgepoetster en opgevulder dan de ander. Eentje, Charlene van 46, was nog het meest naturel en uiteraard voelde zij zich het ‘lelijke eendje’ dat maar moest afwachten of iemands zoon haar wel zou willen. In het vooraf opgenomen introductie-interview bij haar thuis vertelde Charlene dat ze meedeed omdat haar dochter dat graag zou willen. Ze was nog geen jaar geleden overleden, 27 jaar oud. Ik weet het niet hoor, wat ik hier nog van moet vinden.

Na hun aanvankelijke afgrijzen – „awkward” –zetten de acht Amerikaanse moeders zich over hun bedenkingen heen en ook de zoons gaan voorzichtig op verkenning. Eerste opdracht voor de moeders: geblinddoekt de ontblote torso’s van alle mannen betasten en hun eigen zoon eruit pikken. Met de gekozene delen ze de komende weken hun slaapkamer, óók als de keuze valt op de ‘verkeerde’ zoon. We kregen al een glimp te zien van toekomstig ongemak. Moeder Kelly (50) had binnen zes uur een eerste date beet, maar moest haar zoon van 20 de kamer uit of kon hij net zo goed blijven?

We zagen een moeder met een van de zoons vliegtuigje spelen op een surfboard, ze vertelde er zelf bij dat ze dat vroeger ook graag met haar zoontje deed. Dat zoontje was ondertussen bezig met de moeder met de grootste bek en borsten. En Stefany van 46 vertrouwde op God, zei ze. Die zou haar een geschikte zoon als date aanwijzen. O ja, dat ontbrak er nog aan, dit liefdesspelletje verliep volgens „Gods plan”.

Moet ik nog verder gaan, of is het wel duidelijk zo?