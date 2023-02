Hier in de Sahara zou het mythische Atlantis hebben gelegen

‘De wereld praat over Mauritanië”, zegt Mohamed Barak Allah, toeristengids in de stad Ouadane. Het West-Afrikaanse land staat hoog op de lijst van bestemmingen die niemand kent, maar volgens Barak Allah is dat aan het veranderen. „Ik zie steeds meer buitenlandse berichten over het Oog van de Sahara.” Dat oog heet officieel Guelb el Richat, wat in het Arabisch zoiets betekent als cirkelvormige rots. Het is een gigantische krater – zo’n vijftig kilometer in doorsnee – in de woestijn ten oosten van Ouadane.

Al een jaar of tien beweren amateurarcheologen op internet dat daar de legendarische stad Atlantis lag. Barak Allah laat op zijn telefoon een filmpje zien van astronauten die vanuit de ruimte kijken naar de Guelb el Richat – het is van oudsher een vast oriëntatiepunt voor astronauten. Ook op Google Maps is hij duidelijk zichtbaar. Door meerdere in elkaar liggende ringen en het landschap daaromheen doen de rotsformaties vanuit de ruimte inderdaad denken aan een oog.

Cijfers zijn er niet, maar volgens touroperators en lokale hotels komen er beduidend meer mensen naar Mauritanië. Speciaal voor het Oog van de Sahara, beweert ook Barak Allah. Ze maken selfies midden in de cirkel. „Het is echt een hype.”

Met Barak Allah wandel ik door Ouadane, dat hoog op een rots ligt. Huizen zijn gebouwd van zwartgeblakerde zwerfkeien uit de omgeving, die met leem aan elkaar zijn geplakt. In de diepte strekt de Sahara zich in alle richtingen uit. „Daar wonen alleen nomaden met geiten en kamelen”, zegt Barak Allah. Dat zo’n 50 kilometer verderop ooit nóg een stad lag, waagt hij te betwijfelen. „Volgens mij is daarvoor geen bewijs.”

De Griekse wijsgeer Plato schreef in Critias, een van zijn dialogen, als eerste over Atlantis, dat zo’n 12.000 jaar geleden zou zijn verdwenen. Het zou een eilandenrijk zijn geweest voorbij de Zuilen van Hercules (Straat van Gibraltar). De inwoners heersten over de volken van de Middellandse Zee, maar zouden vanwege toenemende verdorvenheid door de zee zijn verzwolgen. Volgens de meeste Plato-kenners is het verhaal over Atlantis een mythe die beschrijft hoe beschavingen ten onder kunnen gaan; hij zou ethische thema’s als rechtvaardigheid en decadentie onder de aandacht hebben willen brengen.