Het Uur met actrice en schrijfster Joy Delima

Het was op het podium tijdens een theaterstuk dat ze voor het eerst haar grootste schaamte deelde: dat ze niet kon klaarkomen. Inmiddels heeft actrice en schrijver Joy Delima talloze columns en het nieuwe boek ‘Goed komen’ geschreven, over taboes, schaamte en seks. Pieter van der Wielen praat met haar over hoe ze - ondanks haar sociale angst en een seksueel trauma - kracht voelt in het delen van kwetsbaarheid. Over waarom het zo moeilijk is te praten over seks, de invloed van porno op de huidige generatie tieners en waarom het vrouwelijk orgasme nog steeds vaak vergeten wordt.