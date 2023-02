EU-landen akkoord over proefproject aanscherpen buitengrenzen

De EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over een proefproject om de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie aan te scherpen. Dat kondigde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, vrijdag aan op de nachtelijke persconferentie na de eerste dag van de EU-top in Brussel, die in het teken stond van asiel en migratie. Onderdeel van de pilot zijn onder meer extra camera’s, patrouillewagens, wachttorens, bewaking vanuit de lucht en moderne bewakingstechnologieën. Europa hoopt zo de komst van ‘ongewenste’ migranten tegen te houden.

Een tweede proefproject moet voor de efficiëntere registratie van migranten, een snelle asielprocedure en directe terugkeer vanaf de buitengrens van de EU zorgen. Voor de projecten zal volgens Von der Leyen „onmiddellijk substantieel Europees geld worden uitgetrokken”. Eerder hadden de lidstaten de Commissie opgeroepen om aanscherpingsmaatregelen van lidstaten te financieren. Die Europese financiering moest, zo stond in een ontwerpconclusie, „onmiddellijk” worden vrijgemaakt. Dat gaat nu gebeuren.

In een reactie tegenover ANP spreekt premier Mark Rutte van een „doorbraak”. Volgens hem is het wantrouwen tussen aankomstlanden als Italië en bestemmingslanden als Nederland weggenomen. „Dat is in twaalf jaar niet eerder gebeurd en geeft me de verwachting dat er iets fundamenteel is veranderd”. Hoeveel geld er met de pilots gemoeid is, maakte Von der Leyen niet bekend. Premier Rutte noemde een bedrag van 2,7 miljard euro. Nederland was naast landen als België, Ierland, Oostenrijk en Denemarken een van de landen die hun bezorgdheid uitten over de toenemende migratie naar Europa.

Immigratie is een zeer politiek gevoelig onderwerp in de EU sinds 2015, toen meer dan een miljoen mensen, de meesten op de vlucht voor de oorlog in Syrië, de Middellandse Zee overstaken naar Europa. Landen zoals Hongarije, Bulgarije, Griekenland, maar ook Oostenrijk, drongen aan op het bouwen van hekken en muren. Daarover werden echter geen concrete afspraken gemaakt.

