Eddy van Wessel wint Zilveren Camera

De Nederlandse fotograaf Eddy van Wessel (57) is de winnaar van de Zilveren Camera 2022, de belangrijkste fotojournalistieke prijs van Nederland. Van Wessel wint de prijs met de indrukwekkende zwart-witserie Ruïnes voor de vrijheid, over de oorlog in Oekraïne.

„Eddy van Wessel laat de menselijke kant zien van de oorlog”, zegt Natalia Toret, juryvoorzitter Zilveren Camera en chef fotoredactie van NRC. „Zijn serie als geheel toont het leed dat onder burgers wordt aangericht in zo’n conflict. Daarnaast vertellen zijn foto’s elk ook een eigen verhaal. De foto van dat bejaarde echtpaar dat elkaars hand vasthoudt in een kliniek in Bachmoet bijvoorbeeld. Ze zijn gewond geraakt bij een raketaanval die hun huis heeft verwoest, hun hoofd en hun handen zitten in het verband. In al die heftigheid zit er nog zoveel liefde, zoveel tederheid in dat beeld. En dan dat schrijnende detail van die tekening van een vredesduif die aan de muur achter hen hangt. Ook de foto van het jonge echtpaar, waarvan de man dood in de tuin van hun huis in Bachmoet ligt, raakt diep. De wanhoop en het verdriet op het gezicht van de vrouw. De was die op de achtergrond nog aan de draad te drogen hangt. Dat appeltje dat daar ligt, net geplukt, zo lijkt het. Een beeld dat laat zien dat je zo uit het leven weggerukt kunt worden.”

De jury koos unaniem voor de serie van Van Wessel, die hiermee de eerste fotograaf is die voor de vierde keer de Zilveren Camera wint.