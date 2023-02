De prijs voor de weerzinwekkendste persfoto van de vorige week, woensdag ook afgedrukt in NRC, gaat wat mij betreft naar Bart Maat, die CDA-Kamerlid Raymond Knops fotografeerde tijdens diens afscheid van de Tweede Kamer.

We zien Knops glunderend in zijn bankje, de mollige handen op elkaar geklemd, terwijl hij geniet van het applaus dat de Kamerleden om hem heen laten klateren. Links van hem zit CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma, ook glunderend, maar meer als een opgeluchte vader die blij is dat zijn oudste zoon, die dreigde te verpieteren in een sloom baantje aan het Binnenhof, toch nog een leuke betrekking heeft gekregen. Knops, defensiewoordvoerder voor het CDA, mag voor de wapenlobby, de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, gaan werken. Fijn voor Raymond!

Het was jammer dat hij niet kon worden uitgeluid door de vorige Kamervoorzitter, Khadija Arib, die altijd onverholen haar afkeuring liet blijken als er weer eens een Kamerlid tussentijds opstapte naar een lucratievere baan. Haar opvolger Vera Bergkamp hield het bij honingzoete woorden over Knops’ „rechtdoorzee-houding” en grote inzet voor de publieke zaak. Je zou bijna vergeten dat Knops ook weleens iets te veel aan de particuliere zaak dacht, bijvoorbeeld toen hij zich liet bevoordelen bij een grondtransactie in Limburg.

Bijna de helft van de voormalige Haagse politici wordt lobbyist, becijferde onderzoeker Lousewies van der Laan in NRC. Ik wist niet wat ik las, althans, ik wist het wel, maar kon het bijna niet geloven. Van der Laan vindt dat er niet alleen strengere regels moeten komen, maar ook een cultuuromslag. De huidige gang van zaken noemt ze uiteindelijk schadelijk voor de politiek.

Helemaal mee eens, ik zou alleen het woord ‘uiteindelijk’ willen vervangen door ‘onmiddellijk’. Zo’n overstap van Knops voelt de kiezer, ook als hij nooit CDA heeft gestemd, als een dolkstoot tussen de ribben. Die kiezer valt nog net niet dood ter aarde, maar hij krijgt er wel zin in. Allerlei wilde, ongenuanceerde kreten willen zijn keel uit voor hij de geest geeft. Wil er dan niemand deugen? Is alles list en bedrog? Waarom zou je nog langer stemmen?

Ik zou het toch nog maar even blijven doen, dat stemmen, want zelfs het CDA van Knops is verre te verkiezen boven het populistische gajes dat staat te trappelen om het hele Binnenhof met de grond gelijk te maken. Hoor ze gnuiven bij het egoïstische gestuntel van de ‘gevestigde politiek’.

Nee, in dit opzicht hebben we geen gelukkige week achter de rug. Oud-Eurocommissaris en VVD-minister Neelie Kroes kwam ook weer eens in opspraak. Het was al bekend dat zij als oud-Eurocommissaris in 2015 stiekem lobbywerk voor het Amerikaanse Uber had verricht, nu is ook uit een app-wisseling gebleken hoe dat precies ging.

Kroes initieerde („Je moet hem ontmoeten”) een kennismaking van premier Rutte met Travis Kalanick, de topman van Uber. „Wat adviseer je me te doen om in Nederland het beleid aan te passen?” vraagt Kalanick. „Spreek even met mevrouw Dijksma, een heel goede staatssecretaris”, antwoordt de premier.

Kamerlid Pieter Omtzigt wilde hierover een debat met Rutte, de coalitiepartijen hielden dat voorlopig tegen. Raymond Knops was toen al vertrokken, maar hij zou het prima hebben gevonden, vermoed ik.